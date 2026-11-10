Các nước vùng Vịnh tăng cường phòng bị trước nguy cơ xung đột Mỹ - Iran tái diễn

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Các quốc gia vùng Vịnh đang đẩy mạnh các biện pháp bảo đảm an ninh, chuẩn bị ứng phó với khả năng Mỹ nối lại hoạt động quân sự nhằm vào Iran, kéo theo khả năng Tehran tiến hành các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào hạ tầng dân sự và kinh tế trong khu vực.

Theo báo The Wall Street Journal, Mỹ đã thông báo với một số quốc gia Arab vùng Vịnh về khả năng tiến hành chiến dịch quân sự mới nhằm vào Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Động thái này làm gia tăng lo ngại Tehran có thể đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở dân sự và hạ tầng kinh tế trọng yếu của các nước láng giềng. Các bên trung gian hòa giải cảnh báo Iran có thể trả đũa từng quốc gia hoặc phối hợp tấn công nhiều nước cùng lúc.

Trước nguy cơ căng thẳng leo thang, Qatar và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) được cho là đã tổ chức các cuộc diễn tập an ninh, trong đó có hoạt động tại các sân bay. Một số đại biểu tham dự hội nghị năng lượng lớn ở Abu Dhabi được khuyến nghị rút ngắn thời gian lưu trú. Trong khi đó, các trường học tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia dự kiến tiếp tục dạy học trực tuyến trong tuần này.

Cố vấn cấp cao về chính sách đối ngoại của Tổng thống UAE, ông Anwar Gargash, cho biết nước này hy vọng các nỗ lực ngoại giao sẽ đạt kết quả, song vẫn chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Ông nhấn mạnh UAE hiện có mức độ sẵn sàng ứng phó cao hơn so với thời điểm trước khi xung đột bùng phát ngày 28/2, nhờ những nỗ lực chuẩn bị liên tục.

Theo ông Gargash, các quốc gia không thể chỉ dựa vào những cam kết bảo đảm an ninh từ bên ngoài mà cần chủ động chuẩn bị cho những kịch bản bất lợi. Cuộc khủng hoảng cũng đặt ra yêu cầu đối với doanh nghiệp trong việc đánh giá, thiết kế lại cơ sở sản xuất và hạ tầng nhằm nâng cao khả năng chống chịu trước các rủi ro.

Ông Gargash đồng thời nhấn mạnh vai trò của quan hệ đối tác chiến lược giữa UAE và Mỹ trong việc hỗ trợ năng lực phòng thủ, bảo vệ an ninh quốc gia. UAE cũng ghi nhận sự hỗ trợ của các đối tác như Pháp, Israel, Hy Lạp, Syria, Ai Cập và Ấn Độ, đồng thời khẳng định nước này đã phản đối xung đột ngay từ đầu và kiên trì thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn chặn tình hình leo thang.

Những lo ngại về nguy cơ xung đột tái diễn gia tăng sau khi truyền thông dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết Washington đã tiến hành một số cuộc tấn công hạn chế nhằm vào các mục tiêu trên đảo Qeshm của Iran. Tổng thống Donald Trump cũng tuyên bố Mỹ có thể tấn công cơ sở Pickaxe Mountain, địa điểm liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran, nếu hai bên không đạt được thỏa thuận. Tuy nhiên, ông cho biết vẫn ưu tiên giải pháp đàm phán.

Thanh Hằng