Cả nước có 2.634 xã và 63.619 thôn sau sáp nhập

Theo báo cáo sơ bộ kết quả tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025, tại thời điểm 1/7/2025, sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, cả nước có 2.634 xã, đặc khu (xã) và 63.619 thôn.

So với thời điểm tháng 6/2025, cả nước giảm 5.058 xã do sắp xếp lại các xã, thị trấn trước đây thành các xã mới có quy mô lớn hơn; theo đó, số thôn trong cả nước tăng 1.669 thôn do nhiều tổ dân phố thuộc thị trấn trước đây nay trở thành thôn thuộc các xã mới./.

(TTXVN/Vietnam+)