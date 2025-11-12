Cả Hàn Quốc “nín thở” trong ngày thi đại học

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Chính phủ Hàn Quốc ngày 11/11 thông báo mọi hoạt động cất cánh và hạ cánh máy bay trên toàn Hàn Quốc sẽ bị cấm tạm thời để hạn chế tiếng ồn trong Kỳ thi đánh giá năng lực Đại học (CSAT) hằng năm diễn ra vào chiều 13/11.

CSAT là kỳ thi năng lực học thuật để lấy điểm đầu vào đại học ở Hàn Quốc. (Nguồn: AFP)

Theo thông báo của Bộ Giao thông Vận tải Hàn Quốc, hoạt động cất và hạ cánh máy bay sẽ bị hạn chế trong 35 phút, từ 13h05-13h40 ngày 13/11 trong thời gian diễn ra phần thi nghe tiếng Anh của kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia.

Tất cả các máy bay đang bay, ngoại trừ các trường hợp khẩn cấp, phải duy trì trên không ở độ cao từ 3km trở lên theo hướng dẫn của cơ quan kiểm soát không lưu.

Bộ Giao thông Vận tải Hàn Quốc cho biết biện pháp này nhằm ngăn chặn tiếng ồn máy bay trong quá trình thí sinh làm bài thi nghe tiếng Anh.

Căn cứ quyết định này, lịch trình hoạt động của 140 chuyến bay sẽ được điều chỉnh trước để tránh khung giờ bị cấm và các hãng hàng không phải thông báo trước về sự thay đổi này cho hành khách đã đặt vé.

Chính phủ Hàn Quốc cũng công bố nhiều biện pháp để đảm bảo điều kiện tốt nhất cho các thí sinh trong ngày thi quan trọng này. Để giúp thí sinh thuận lợi đến các điểm thi, chính quyền đã tăng cường điều động phương tiện công cộng từ 6-8h10 ngày 13/11.

Tàu điện ngầm và xe buýt tại Seoul và vùng lân cận được tăng chuyến, nhiều tuyến xe buýt được phép dừng tạm ngay trước cổng trường thi. Các công sở được thông báo điều chỉnh giờ làm việc để giảm thiểu ùn tắc.

Các cơ quan nhà nước, công ty trên 50 nhân viên được khuyến nghị bắt đầu làm việc sau 10h để giảm tắc đường.

Cảnh sát và lực lượng cứu hộ cũng được huy động để chở thí sinh bị muộn bằng xe chuyên dụng đến điểm thi.

CSAT là kỳ thi năng lực học thuật để lấy điểm đầu vào đại học ở Hàn Quốc. Đây là kỳ thi quan trọng nhất đối với học sinh “Xứ sở Kim Chi” sau quá trình 12 năm đèn sách.

Vì thế, ngày thi đại học ở Hàn Quốc không chỉ là ngày của các thí sinh mà là ngày cả xã hội cùng đồng lòng tạo ra điều kiện thuận lợi nhất để các thí sinh có thể làm bài thi đạt kết quả cao nhất.

Dự kiến sẽ có khoảng 550.000 thí sinh Hàn Quốc tham gia kỳ thi đại học quốc gia vào ngày 13/11./.

Theo TTXVN