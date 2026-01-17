Ca bệnh mạch vành phức tạp đầu tiên tại Thanh Hóa được can thiệp dưới sự hỗ trợ của hệ thống IVUS + NIRS

Khoa Nội Tim mạch – Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực vừa triển khai thành công ca can thiệp mạch vành phức tạp với sự hỗ trợ của hệ thống siêu âm trong lòng mạch tích hợp cận hồng ngoại IVUS + NIRS. Tại Thanh Hóa, mới chỉ có duy nhất Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực được trang bị và ứng dụng hệ thống siêu âm trong lòng mạch tích hợp cận hồng ngoại IVUS + NIRS trong can thiệp mạch vành phức tạp. Trên cả nước cũng rất ít bệnh viện được trang bị hệ thống siêu âm hiện đại, tối ưu này.

Ca can thiệp mạch vành phức tạp dưới sự hỗ trợ của hệ thống IVUS + NIRS được thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực.

Bệnh nhân 74 tuổi, ở xã Hoằng Sơn, nhập viện trong tình trạng đau ngực trái từng cơn kèm khó thở. Qua thăm khám và làm các xét nghiệm cận lâm sàng, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp trên nền xơ vữa, vôi hóa động mạch vành, có tiền sử đặt stent. Đây là trường hợp mạch vành phức tạp, nguy cơ cao, đòi hỏi phải đánh giá chính xác cấu trúc tổn thương để xây dựng kế hoạch can thiệp phù hợp.

Trong quá trình can thiệp, ê-kíp bác sĩ đã sử dụng hệ thống IVUS + NIRS để khảo sát trực tiếp lòng mạch từ bên trong. Công nghệ IVUS giúp đánh giá chi tiết cấu trúc thành mạch, mức độ vôi hóa, kích thước lòng mạch và tình trạng stent đã đặt trước đó. Đồng thời, công nghệ NIRS cho phép nhận diện các mảng xơ vữa giàu lipid – yếu tố nguy cơ cao liên quan đến các biến cố tim mạch cấp. Việc tích hợp hai công nghệ trên cùng một hệ thống mang lại hình ảnh toàn diện, giúp bác sĩ lựa chọn chính xác phương án can thiệp tối ưu, hạn chế biến chứng.

Việc tích hợp công nghệ IVUS + NIRS mang lại dữ liệu hình ảnh toàn diện, chính xác, hỗ trợ bác sĩ lựa chọn phương án can thiệp phù hợp.

Ca can thiệp được tiến hành thuận lợi, bệnh nhân ổn định sau thủ thuật, hết đau ngực và tiếp tục được theo dõi, điều trị tại bệnh viện. Kết quả này khẳng định hiệu quả của việc ứng dụng IVUS + NIRS trong nâng cao độ chính xác chẩn đoán, tối ưu hóa chiến lược can thiệp và giảm nguy cơ tai biến ở các trường hợp mạch vành phức tạp, vôi hóa nặng.

Bác sĩ CKII Nguyễn Xuân Mậu, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực cho biết: “Việc làm chủ kỹ thuật can thiệp mạch vành phức tạp với sự hỗ trợ của hệ thống siêu âm trong lòng mạch tích hợp cận hồng ngoại IVUS + NIRS tại bệnh viện không chỉ thể hiện năng lực chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ mà còn đánh dấu bước tiến trong phát triển y học công nghệ cao tại Thanh Hóa. Nhờ đó, người bệnh tim mạch trên địa bàn tỉnh và khu vực lân cận có thể tiếp cận các kỹ thuật can thiệp mạch vành tiên tiến ngay tại địa phương, giảm phụ thuộc chuyển tuyến lên các bệnh viện Trung ương, góp phần nâng cao chất lượng điều trị và giảm tải cho tuyến trên”.

Việc làm chủ kỹ thuật can thiệp hiện đại giúp người dân Thanh Hóa và các vùng lân cận được thụ hưởng dịch vụ chất lượng cao ngay tại tuyến tỉnh.

Trong bối cảnh các bệnh lý tim mạch, đặc biệt là mạch vành phức tạp, có xu hướng gia tăng, việc làm chủ các kỹ thuật can thiệp hiện đại ngay tại địa phương có ý nghĩa quan trọng đối với công tác cấp cứu và điều trị người bệnh. Điều này giúp người dân được thụ hưởng những dịch vụ kỹ thuật cao ngay tại tuyến tỉnh, góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến Trung ương.

Thuỳ Dung