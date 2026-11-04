Bức thư cảm ơn sau một cuộc gọi lạ

Nhận cuộc gọi từ người lạ tự nhận hướng dẫn tích hợp thông tin khám, chữa bệnh vào VNeID, bà Lê Thị Diễm ở xã Hoằng Hóa đã làm theo một số thao tác. Khi thấy những yêu cầu bất thường liên quan đến tài khoản ngân hàng, bà đến công an xã trình báo. Bức thư cảm ơn bà viết ngay trong ngày ghi lại sự hỗ trợ kịp thời, giúp bảo toàn 205 triệu đồng.

Cán bộ Công an xã Hoằng Hóa hỗ trợ bà Lê Thị Diễm làm việc với Agribank chi nhánh Hoằng Hóa để bảo đảm an toàn tài khoản có 205 triệu đồng.

Trong bức thư viết tay gửi Công an xã Hoằng Hóa, bà Lê Thị Diễm, sinh năm 1967, ở thôn Phú Vinh kể lại sự việc xảy ra ngay trong buổi sáng hôm ấy. Khoảng 9 giờ, bà nhận cuộc gọi từ một số điện thoại lạ. Người gọi nói sẽ hướng dẫn bà tích hợp thông tin khám, chữa bệnh vào ứng dụng VNeID. Sau đó, người này yêu cầu bà kết bạn qua zalo và gọi video để tiếp tục hướng dẫn. Những thao tác được đưa ra gồm dùng gương chiếu vào màn hình, xác thực bằng vân tay và đăng nhập tài khoản ngân hàng Agribank. Trong thư, bà Diễm cho biết đã làm theo một số chỉ dẫn. Thời điểm ấy, tài khoản của bà có 205 triệu đồng. “Tôi thấy bất thường nên đến Công an xã Hoằng Hóa trình báo...”, bà viết.

Tiếp nhận thông tin, công an xã xác minh, đánh giá tính chất vụ việc và nhận định cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo nhằm chiếm quyền kiểm soát tài khoản, chiếm đoạt tài sản. Cán bộ hướng dẫn bà chấm dứt liên lạc với người gọi, không tiếp tục cung cấp thông tin cá nhân, thông tin ngân hàng, mã xác thực hoặc thực hiện các thao tác theo yêu cầu. Lực lượng công an đồng thời trực tiếp hỗ trợ bà đến Agribank chi nhánh Hoằng Hóa để rà soát, thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn tài khoản. Số tiền 205 triệu đồng được bảo toàn trước khi xảy ra thiệt hại.

Trong thư, bà Diễm kể cán bộ công an đã giúp đỡ, hỗ trợ bà đến ngân hàng nhanh chóng làm thủ tục để bảo vệ tiền trong tài khoản. Cuối thư là lời cảm ơn Công an xã Hoằng Hóa đã kịp thời ngăn chặn nguy cơ mất tài sản.

Vụ việc của bà Diễm cho thấy cảnh báo lừa đảo cần gắn với những tình huống người dân có thể gặp khi sử dụng dịch vụ số. Một cuộc gọi nhắc đúng tên ứng dụng quen thuộc, tự nhận hỗ trợ thủ tục và hướng dẫn từng bước có thể khiến người nghe mất cảnh giác. Đến khi yêu cầu chuyển sang tài khoản ngân hàng, nguy cơ đã liên quan trực tiếp đến tài sản.

Tại xã Hoằng Hóa, công an xã đã tổ chức các tổ lưu động xuống thôn, khu dân cư hỗ trợ người dân sử dụng VNeID; bố trí cán bộ tại bộ phận tiếp dân, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ. Người cao tuổi, người đi lại khó khăn hoặc hạn chế trong tiếp cận công nghệ được hướng dẫn từng bước, từ cài đặt, đăng ký, kích hoạt ứng dụng đến xác thực thông tin, tích hợp giấy tờ và các tiện ích.

Trong đợt ra quân được đơn vị thông tin vào tháng 9/2026, Công an xã đã hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho 1.182 trường hợp; hỗ trợ tích hợp thông tin bảo hiểm y tế cho 139 trường hợp. Việc hỗ trợ trực tiếp tạo điều kiện để người dân hỏi lại những thao tác chưa hiểu, được giải thích và thực hành theo hướng dẫn của cán bộ.

Với trường hợp bà Diễm, điều cần lưu ý là mục đích ban đầu của cuộc gọi không phù hợp với những thao tác được yêu cầu sau đó. Việc tích hợp thông tin khám, chữa bệnh không phải lý do để người lạ yêu cầu đăng nhập ngân hàng hay cung cấp thông tin xác thực. Khi gặp tình huống tương tự, người dân cần dừng thao tác, liên hệ trực tiếp cơ quan chức năng hoặc ngân hàng để kiểm tra. Nếu đã làm theo một số bước, cần thông báo ngay để được hỗ trợ bảo vệ tài khoản.

Bức thư của bà Diễm được viết khi sự việc vừa được giải quyết, khoản tiền trong tài khoản vẫn còn nguyên. Lời cảm ơn ấy ghi nhận sự giúp đỡ kịp thời của cán bộ công an. Còn quyết định tìm đến trình báo của bà là một kinh nghiệm cần được chia sẻ: khi thấy nghi vấn, người dân có thể đề nghị hỗ trợ ngay, không phải chờ đến lúc mất tiền.

Bài và ảnh: Tăng Thúy