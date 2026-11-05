Bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả quản lý lĩnh vực nông nghiệp và tài nguyên môi trường

Ngày 5/11, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước, kết hợp giải đáp khó khăn, vướng mắc thuộc lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên và môi trường cho cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh và cấp xã.

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng tại Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa.

Các lớp bồi dưỡng được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh. Nội dung tập huấn bao quát nhiều lĩnh vực chuyên môn như: quản lý đất đai, đăng ký đất đai, bảo vệ môi trường, khoáng sản, lâm nghiệp, thủy lợi, trồng trọt và bảo vệ thực vật, chăn nuôi và thú y, biển đảo và thủy sản.

Bên cạnh hướng dẫn nghiệp vụ chuyên ngành, các báo cáo viên còn trao đổi, làm rõ những quy định và quy trình thực hiện trong các lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, OCOP, chính sách phát triển sản xuất, quản lý tài chính và nguồn vốn đầu tư.

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng.

Những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa phương được các đơn vị chuyên môn trực tiếp phân tích, hướng dẫn hướng xử lý trên cơ sở quy định hiện hành.

Đối với những vấn đề cần thêm thời gian nghiên cứu, các đơn vị sẽ tổng hợp, trả lời bằng văn bản.

Thanh Tâm