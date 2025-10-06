Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3 năm 2025

Ngày 06/10, Hội đồng giáo dục Quốc phòng và an ninh tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3 (khóa 170) năm 2025. Dự và chỉ đạo có đồng chí Đại tá Nguyễn Trọng Nhị , Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng; cùng dự có đại diện Thủ trưởng các Phòng, ban cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa.

Toàn cảnh lễ khai giảng.

Trong thời gian 12 ngày, 95 đồng chí là trưởng, phó phòng và tương đương các sở, ban, ngành cấp tỉnh được nghiên cứu, học tập các chuyên đề: Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế-xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; những vấn đề cơ bản về Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý sự nghiệp quốc phòng ở bộ, ngành Trung ương, địa phương; một số vấn đề về khu vực phòng thủ trong tình hình mới, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, địa phương trong xây dựng khu vực phòng thủ; nội dung cơ bản về Chiến lược quốc phòng Việt Nam, Chiến lược quân sự Việt Nam, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia... Cùng với đó, học viên được tập bắn súng K54 bài 1b.

Đại tá Nguyễn Trọng Nhị, phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng.

Qua lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, giúp cán bộ đối tượng 3 các sở, ban, ngành, địa phương nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong tham mưu, đề xuất, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình gắn với nhiệm vụ quốc phòng và an ninh, góp phần xây dựng tiềm lực kinh tế, quốc phòng, nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững chắc, khi thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Thanh Hải (Bộ CHQS Thanh Hóa)