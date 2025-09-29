Bộ Y tế yêu cầu không để gián đoạn khám bệnh trong bão số 10

Ngày 29/9, Bộ Y tế thông tin đã có công điện gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố: Huế, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Hưng Yên, Phú Thọ, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang, Lai Châu, Điện Biên và các tỉnh chịu ảnh hưởng của bão số 10 về việc tập trung khắc phục hậu quả bão số 10 và ứng phó mưa lũ sau bão.

Nhà cửa của người dân tại xã Hoằng Giang (Thanh Hóa) bị gió bão đánh sập và tốc mái ngổn ngang. (Ảnh: Việt Hoàng/TTXVN)

Sở Y tế các tỉnh, thành phố trong vùng ảnh hưởng của bão, mưa lũ khẩn trương chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh sẵn sàng thu dung, cấp cứu, điều trị kịp thời nạn nhân do bão, mưa lũ; Có phương án huy động nhân lực, phương tiện, kịp thời lên kế hoạch, đặt hàng và mua sắm bổ sung, dự trữ, đảm bảo có đủ thuốc, vật tư, thiết bị, giường bệnh dự phòng để không bị động trong mọi tình huống.

Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở y tế đảm bảo công tác khám, chữa bệnh thường xuyên không bị gián đoạn; ưu tiên duy trì hệ thống điện, nước, phương tiện vận chuyển, hệ thống công nghệ thông tin phục vụ khám chữa bệnh; Có phương án chuẩn bị máy phát điện dự phòng và nhân lực tăng cường cho khoa hồi sức tích cực, các vị trí sử dụng máy thở và các thiết bị thiết yếu khác.

Sở Y tế các tỉnh chỉ đạo các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thuốc trên địa bàn có kế hoạch dự trữ, cung ứng đầy đủ, kịp thời thuốc cho nhu cầu điều trị, đặc biệt đảm bảo cơ số thuốc phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh có thể phát sinh trong và sau bão, mưa lũ theo hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và các hướng dẫn khác của Bộ Y tế; tránh để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, biến động tăng giá thuốc.

Các đơn vị có liên quan chuẩn bị hóa chất khử khuẩn, khử trùng; phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức vệ sinh môi trường, khử khuẩn, xử lý nước sinh hoạt, thu gom rác thải, đảm bảo nước sạch cho người dân; Tăng cường giám sát, phát hiện sớm và xử lý triệt để các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm, không để dịch bệnh bùng phát sau bão, mưa lũ.

Đối với các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế đóng trên địa bàn bị ảnh hưởng của bão, mưa lũ, Bộ Y tế yêu cầu sẵn sàng hỗ trợ chuyên môn, tăng cường lực lượng, tiếp nhận bệnh nhân nặng từ tuyến dưới chuyển lên; Chuẩn bị lực lượng cơ động phòng chống dịch, hỗ trợ giám sát dịch tễ, xử lý môi trường và tiêm chủng khi có yêu cầu./.

