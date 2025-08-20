Bộ Y tế: Không dùng Phenylbutazone, cẩn trọng với nguy cơ tử vong

Bộ Y tế cảnh báo nhiều ca dị ứng nặng, suy gan cấp, thậm chí tử vong do dùng sản phẩm chứa Phenylbutazone mua qua mạng, không được cấp phép lưu hành.

Theo thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai, trong thời gian gần đây, bệnh viện đã tiếp nhận và xử trí một số trường hợp nhập viện sau khi dùng sản phẩm chứa Phenylbutazone theo lời quảng cáo trên mạng. Các triệu chứng ghi nhận bao gồm: sốt cao, phát ban, xuất huyết, suy gan cấp, trong đó đã có ca tử vong.

Đáng lo ngại, phần lớn các ca bệnh xuất hiện triệu chứng muộn, ít nhất sau một tuần, có trường hợp 1-3 tháng mới khởi phát. Điều này khiến việc khai thác tiền sử và tìm nguyên nhân dị ứng rất khó khăn, dễ nhầm lẫn với bệnh lý nhiễm trùng, dẫn đến chẩn đoán chậm và không được can thiệp kịp thời.

Qua tra cứu cơ sở dữ liệu, Cục Quản lý Dược khẳng định: hiện không có thuốc nào chứa hoạt chất Phenylbutazone được cấp phép lưu hành tại Việt Nam, cũng không cấp phép nhập khẩu nguyên liệu hoặc thành phẩm chứa hoạt chất này.

Để đảm bảo an toàn, Cục Quản lý Dược yêu cầu các Sở Y tế địa phương thông báo rộng rãi, chỉ đạo các cơ sở kinh doanh thuốc, bệnh viện và người dân tuyệt đối không mua, bán hoặc sử dụng Phenylbutazone dưới bất kỳ hình thức nào. Khi phát hiện sản phẩm nghi ngờ lưu hành, cần báo ngay cho cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý.

Cục cũng nhấn mạnh, người dân không nên mua thuốc qua mạng xã hội, website trôi nổi, mà cần đến cơ sở y tế thăm khám, tư vấn và mua thuốc tại nhà thuốc hợp pháp. Đồng thời, các cơ quan chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi kinh doanh thuốc không rõ nguồn gốc, đặc biệt trên môi trường trực tuyến.

Theo VTV