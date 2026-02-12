Hotline: 0822.173.636   |

Bộ Xây dựng đề xuất hãng hàng không phải hoàn 100% tiền vé nếu chậm chuyến từ 3 giờ

Lan Nhi - VTV
Bộ Xây dựng đề xuất hoàn vé từ mốc chậm 3 giờ, bồi thường từ 4 giờ, siết trách nhiệm hãng bay khi chậm, hủy chuyến.

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến đối với dự thảo nghị định về vận tải hàng không nhằm triển khai Luật Hàng không dân dụng 2025 vừa được Quốc hội thông qua. Một trong những nội dung đáng chú ý là đề xuất tăng trách nhiệm của hãng hàng không khi chuyến bay chậm, hủy.

Theo cơ quan soạn thảo, tình trạng chậm, hủy chuyến thời gian qua vẫn diễn ra khá phổ biến. Trong khi đó, hành khách thường ở thế bất lợi khi yêu cầu bảo đảm quyền lợi do việc thực thi quy định chưa đồng bộ.

Theo dự thảo, chuyến bay được xác định là chậm khi thời điểm khởi hành thực tế muộn từ 15 phút trở lên so với lịch bay. Khi đó, hãng hàng không phải kịp thời thông báo, xin lỗi hành khách, nêu rõ nguyên nhân và cập nhật thời gian khởi hành dự kiến mới ít nhất 30 phút một lần trên hệ thống thông tin tại sân bay.

Đối với chuyến bay chậm từ 2 giờ trở lên, ngoài các nghĩa vụ trên, hãng phải phục vụ ăn, uống hoặc phát phiếu (voucher) có giá trị tương đương; đồng thời xem xét chuyển đổi thời gian bay theo yêu cầu của hành khách và miễn trừ điều kiện, phụ phí chuyển đổi trong phạm vi trách nhiệm của mình.

Từ mốc chậm 3 giờ, hành khách có quyền yêu cầu hoàn toàn bộ tiền vé hoặc phần vé chưa sử dụng nếu không đồng ý đổi hành trình, đổi giờ bay hoặc chuyển sang chuyến khác. Nếu chuyến bay chậm từ 4 giờ trở lên, hãng còn phải bồi thường cho hành khách có vé hợp lệ và đã được xác nhận chỗ.

Trường hợp chậm từ 6 giờ trở lên trong khung giờ 7 giờ đến 22 giờ, ngoài hoàn vé và bồi thường, hãng hàng không phải bố trí nơi lưu trú phù hợp hoặc giải pháp thay thế khác nếu được hành khách đồng ý.

So với quy định hiện hành, dự thảo rút ngắn đáng kể thời gian phát sinh nghĩa vụ của hãng. Trước đây, mốc bồi thường là khi chậm 5 giờ, nay giảm xuống còn 4 giờ; quyền hoàn vé cũng được áp dụng từ mốc 3 giờ chậm chuyến.

Dự thảo cũng bổ sung quy định đối với trường hợp hãng thay đổi lịch bay sớm hoặc muộn từ 4 giờ so với giờ ghi trên vé. Khi đó, hãng phải hoàn vé, chuyển đổi hành trình hoặc chuyển sang chuyến bay khác cho hành khách trong vòng 72 giờ nhằm tránh kéo dài việc xử lý, gây bức xúc.

Một điểm mới khác là quy định không để hành khách chờ quá lâu trên máy bay. Nếu hành khách đã lên tàu bay nhưng chưa thể khởi hành, hãng phải bảo đảm thông gió, nhiệt độ phù hợp và đáp ứng nhu cầu vệ sinh. Trường hợp chậm quá 3 giờ mà chưa xác định được thời điểm cất cánh, hãng phải cho hành khách xuống máy bay, trừ khi việc này ảnh hưởng đến an toàn, an ninh hàng không.

Theo Bộ Xây dựng, các quy định mới nhằm nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp vận tải hàng không, bảo vệ tốt hơn quyền lợi hành khách trong bối cảnh lịch bay thay đổi nhiều, ảnh hưởng đến kế hoạch cá nhân và công việc.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng nêu rõ các trường hợp hãng không phải bồi thường, gồm chậm, hủy chuyến do thời tiết xấu, nguy cơ mất an ninh, máy bay bị phá hoại, chiến tranh hoặc các tình huống bất khả kháng theo quy định.

Theo số liệu từ Cục Hàng không Việt Nam, trong 12 tháng năm 2025, ngành hàng không Việt Nam khai thác 275.246 chuyến bay, tăng 22.566 chuyến so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó có 181.237 chuyến bay đúng giờ, đạt tỉ lệ 65,8%, giảm 7,5 điểm phần trăm so với trung bình 12 tháng năm 2024.

Nguồn: https://vtv.vn/bo-xay-dung-de-xuat-hang-hang-khong-phai-hoan-100-tien-ve-neu-cham-chuyen-tu-3-gio-100260211142128223.htm

