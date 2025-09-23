Bộ Nội vụ phản hồi thắc mắc về thời gian dừng trợ cấp theo Nghị định 178

Bộ Nội vụ cho biết sau 31/8 sẽ kết thúc chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức nghỉ việc do sắp xếp bộ máy. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm chi trả chế độ theo quy định.

Bộ Nội vụ đã có công văn gửi Bộ Tài chính về việc chi trả chính sách, chế độ theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP.

Trả lời văn bản của Bộ Tài chính về việc chi trả chính sách, chế độ theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025/NĐ-CP), Bộ Nội vụ cho biết, Văn bản số 322-CV/ĐU của Đảng ủy Chính phủ đã giao Bộ Nội vụ “chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các cơ quan, địa phương chỉ đạo, hướng dẫn chính sách, chế độ đối với các đối tượng cán bộ, công chức chịu tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy trước ngày 31/8/2025; sau thời điểm này sẽ kết thúc; báo cáo Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 31/8/2025”.

Căn cứ Kết luận số 183-KL/TW và nhiệm vụ được giao tại Văn bản số 322-CV/ĐU của Đảng ủy Chính phủ, Bộ Nội vụ đã có Văn bản số 6383/BNV-TCBC gửi các bộ, ban, ngành và địa phương về việc thực hiện Kết luận số 183-KL/TW, trong đó hướng dẫn cụ thể về đối tượng áp dụng, thời điểm và trách nhiệm giải quyết chính sách, chế độ.

Liên quan đến việc chi trả chính sách, chế độ, Văn bản số 322-CV/ĐU đã giao Bộ Tài chính “chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, cơ quan, địa phương chỉ đạo, hướng dẫn, bố trí kịp thời kinh phí, giải quyết dứt điểm chế độ, chính sách đối với các đối tượng cán bộ, công chức chịu tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy trước ngày 31/8/2025; sau thời điểm này sẽ kết thúc; báo cáo Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 31/8/2025”.

Do đó, Bộ Nội vụ đề nghị Bộ Tài chính hướng dẫn và chịu trách nhiệm chi trả chính sách, chế độ theo quy định của pháp luật về quản lý ngân sách nhà nước, bảo đảm hoàn thành việc chi trả chính sách, chế độ cho đối tượng theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tại Kết luận số 183- KL/TW.

Trong quá trình thực hiện gặp khó khăn, vướng mắc, Bộ này đề nghị Bộ Tài chính báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Tổng hợp báo cáo của các bộ, ngành, địa phương, đến nay cả nước có 141.444 người đã có quyết định nghỉ việc (tăng 34.732 người so với báo cáo ngày 5/9), trong đó có 102.378 người (tỷ lệ 72,38%) đã được nhận tiền chi trả chính sách, chế độ.

Bộ Nội vụ lý giải ba vướng mắc lớn khi chi trả chế độ tinh giản Vướng mắc thứ nhất liên quan đến hồ sơ chi trả được gửi sau thời điểm 31/8. Các địa phương lo ngại hồ sơ không còn giá trị để thanh toán. Bộ Nội vụ khẳng định: yêu cầu quan trọng là quyết định nghỉ việc phải được ban hành trước ngày 31/8. Do vậy, nếu quyết định nghỉ việc đã được ký trước ngày 31/8 thì vẫn được chi trả. Các trường hợp phát sinh sau mốc này không còn thuộc diện điều chỉnh của Nghị định 178 và Nghị định 67. Vướng mắc thứ hai là tình trạng một số đơn vị đã có quyết định nghỉ việc hợp lệ nhưng chậm được giao dự toán chi trả, khiến việc giải ngân rơi vào sau ngày 31/8. Trước thực tế này, Bộ Nội vụ viện dẫn trách nhiệm được phân công: Bộ Tài chính là cơ quan chủ trì, phối hợp bố trí và hướng dẫn kinh phí để giải quyết dứt điểm chế độ, chính sách cho các đối tượng. Trường hợp đã có quyết định nghỉ việc hợp lệ nhưng dự toán được giao chậm, Bộ Tài chính cần có biện pháp điều hành ngân sách kịp thời để bảo đảm việc chi trả, tránh tình trạng người đủ điều kiện nhưng không nhận được chế độ. Vướng mắc thứ ba liên quan đến các quyết định nghỉ việc từ ngày 1/9/2025 đến hết năm. Nhiều địa phương lúng túng do Nghị định 178 đã hết hiệu lực, trong khi văn bản mới chưa ban hành. Bộ Nội vụ nhắc lại rằng sau ngày 31/8/2025, các trường hợp nghỉ việc không còn được hưởng chính sách tinh giản theo Nghị định 178 và 67. Những đối tượng phát sinh sau đó sẽ được xử lý theo quy định mới khi có văn bản hướng dẫn. Bộ Nội vụ cho rằng việc làm rõ ba vướng mắc trên nhằm thống nhất cách hiểu, tránh tình trạng ách tắc trong chi trả, đồng thời bảo đảm quyền lợi của cán bộ, công chức thuộc diện nghỉ việc tinh giản. Bộ cũng đề nghị Bộ Tài chính chủ động hướng dẫn các địa phương và báo cáo cấp có thẩm quyền nếu quá trình thực hiện còn phát sinh khó khăn.

Theo Dân Trí