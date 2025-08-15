Bộ Nội vụ hướng dẫn gỡ vướng tuyển dụng, xếp ngạch công chức

Trước những khó khăn, vướng mắc của các địa phương sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ Nội vụ vừa có văn bản trao đổi, hướng dẫn cụ thể về công tác tuyển dụng, xếp ngạch và chế độ, chính sách đối với một số đối tượng.

Cụ thể, Bộ Nội vụ đã ban hành Công văn 6392/BNV-CCVC về việc trao đổi chuyên môn trước các khó khăn, vướng mắc của Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh. Đây cũng là vướng mắc chung của nhiều địa phương trong quản lý công chức, viên chức sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Xem xét tiếp tục tuyển dụng công chức nếu đủ điều kiện

Một trong những vướng mắc đó là về các trường hợp ứng viên đã trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng công chức cấp xã do UBND cấp huyện tổ chức trước đây, nhưng chưa được ban hành quyết định tuyển dụng do phải thực hiện chủ trương tạm dừng theo Kết luận số 128-KL/TW của Bộ Chính trị.

Bộ Nội vụ cho biết, ngày 27/6/2025, Bộ Chính trị, Ban Bí thư có Kết luận số 171-KL/TW về tiếp tục triển khai, hoàn thành nhiệm vụ sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, trong đó kết luận: "Kể từ ngày 01/7/2025, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương thực hiện công tác cán bộ theo thẩm quyền, bảo đảm đúng quy định của Đảng, Nhà nước (chấm dứt hiệu lực của Kết luận số 128-KL/TW ngày 07/3/2025 của Bộ Chính trị về chủ trương công tác cán bộ)”.

Tại khoản 1 Điều 70 Nghị định số 170/2025/NĐ-CP1 quy định: “Trường hợp đã thực hiện thực hiện xong quy trình tuyển dụng vòng 1 trước ngày Nghị định này có hiệu lực thì được tiếp tục thực hiện tuyển dụng theo quy định của pháp luật hiện hành trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực; trường hợp không hoàn thành trong thời hạn 3 tháng thì hủy bỏ kỳ tuyển dụng”.

Do vậy, đối với các trường hợp đã trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng công chức cấp xã do UBND cấp huyện (trước đây) thực hiện, nhưng chưa ban hành quyết định tuyển dụng do thực hiện chủ trương tạm dừng tuyển dụng theo Kết luận số 128-KL/TW ngày 07/3/2025 của Bộ Chính trị, địa phương cần rà soát tiêu chuẩn, điều kiện, vị trí việc làm trúng tuyển và số lượng công chức thực tế có mặt so với khung biên chế của chính quyền cấp xã quy định tại Công văn số 9/CV-BCĐ.

Trường hợp đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện và còn chỉ tiêu biên chế, nhu cầu tuyển dụng theo yêu cầu của vị trí việc làm ở cấp xã (mới) thì xem xét, quyết định tiếp tục thực hiện việc tuyển dụng công chức theo thẩm quyền.

Linh hoạt trong việc xếp ngạch cho công chức lãnh đạo, quản lý

Về việc xếp ngạch chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp đối với công chức được bố trí vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý, Bộ Nội vụ cho biết đối với trường hợp đang giữ chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều 70 Nghị định số 170/2025/NĐ-CP nhưng chưa được xếp ngạch tương ứng thì cơ quan sử dụng công chức báo cáo cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức xem xét, xếp ngạch công chức tương ứng (không yêu cầu phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước và đáp ứng thời gian giữ ngạch thấp hơn liền kề) theo quy định.

Trường hợp đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm thì việc xếp ngạch tương ứng với chức vụ, chức danh thực hiện đồng thời trong quyết định bổ nhiệm.

Trước mắt giữ nguyên chế độ đối với Ban Chỉ huy quân sự cấp xã

Liên quan đến Ban Chỉ huy quân sự cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, hiện nay, Bộ Nội vụ đang phối hợp với Bộ Quốc phòng hướng dẫn việc tuyển dụng, xếp lương đối với Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng, Trợ lý Ban Chỉ huy quân sự cấp xã (mới).

Trước mắt, đề nghị địa phương tạm thời giữ nguyên hiện trạng chế độ, chính sách đối với người làm việc tại Ban Chỉ huy quân sự cấp xã cho đến khi có hướng dẫn cụ thể của cấp có thẩm quyền.

Đối với việc tiếp nhận vào làm công chức đối với người hoạt động không chuyên trách đề nghị thực hiện sau khi Đề án vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Theo VGP