Bồ Đào Nha sẽ nhận được tàu sân bay không người lái đầu tiên vào năm 2026

Tàu NRP D. João II, tàu sân bay không người lái chuyên dụng đầu tiên của Liên minh châu Âu (EU) với tổng kinh phí 132 triệu euro, đang được tập đoàn Damen (Hà Lan) đóng cho Hải quân Bồ Đào Nha và dự kiến bàn giao vào cuối năm 2026.

Bồ Đào Nha chế tạo tàu sân bay chuyên dụng cho máy bay không người lái đầu tiên ở châu Âu, D João II. Ảnh: Yahoo news.

Tàu NRP D. João II dài 107,6 mét có khả năng chuyển đổi giữa các cấu hình nhiệm vụ khác nhau chỉ trong vòng một tuần thông qua việc thay thế các hệ thống và trang thiết bị.

Ông Ricardo Sá Granja, người phát ngôn Hải quân Bồ Đào Nha, cho biết: “Cách tiếp cận này giúp con tàu duy trì mức độ linh hoạt chức năng cao, có thể thay đổi cấu hình nhiệm vụ mà không cần điều chỉnh đáng kể về kết cấu”.

Con tàu này có nhiều nhiệm vụ như: thu thập dữ liệu trực tiếp về vùng biển Bồ Đào Nha, theo dõi môi trường, tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ khi xảy ra thảm họa, giám sát hoạt động trên biển và sơ tán công dân khỏi khu vực có xung đột.

Tàu có thể vận hành cùng lúc nhiều phương tiện không người lái. Thiết bị bay và phương tiện mặt nước không người lái được dùng để quan sát môi trường, theo dõi tình hình trên biển và thu thập dữ liệu hải dương học. Các phương tiện không người lái dưới nước sẽ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, phát hiện mục tiêu và lập bản đồ đáy biển.

Các hệ thống không người lái trang bị trên tàu sẽ được ưu tiên sản xuất trong nước khi có thể. Hải quân đã thiết lập các thỏa thuận hợp tác với các doanh nghiệp Bồ Đào Nha chế tạo các phương tiện này.

Hình mô phỏng boong tàu của tàu đa năng hải quân Bồ Đào Nha.

Không gian biển quốc gia của Bồ Đào Nha rộng khoảng 4 triệu km2, khiến nước này trở thành quốc gia ven biển lớn nhất Liên minh châu Âu (EU). Với Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) lớn thứ ba châu Âu, rộng gấp 18 lần diện tích đất liền, Bồ Đào Nha phải đảm nhận trách nhiệm ngày càng lớn đối với hệ sinh thái biển.

Hoạt động hải quân của Nga tại Đại Tây Dương gia tăng trong những năm gần đây. Hải quân Bồ Đào Nha đã theo dõi 143 tàu Nga dọc bờ biển nước này trong giai đoạn 2022–2024. Trong năm 2025, ít nhất 8 tàu được phát hiện trong vùng biển thuộc quyền tài phán của Bồ Đào Nha, bao gồm các tàu ngầm trang bị tên lửa tầm xa và tàu trinh sát có khả năng phá hủy cáp ngầm dưới biển.

Thúy Hà

Nguồn: Euronews