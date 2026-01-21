Bộ Công Thương đề xuất công nhận ngày 6/5 là “Ngày Logistics Việt Nam”

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến hoàn thiện hồ sơ đề xuất Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định công nhận Ngày Logistics Việt Nam và Tuần lễ Logistics Việt Nam.

Bốc dỡ hàng hóa trên Cảng Cát Lái (phường Cát Lái) thuộc hệ thống Cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Theo đó, Bộ Công Thương đề xuất chọn ngày 6/5 hằng năm là "Ngày Logistics Việt Nam." Ngày này gắn với Sắc lệnh số 61 ngày 6/5/1946 do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký về tổ chức Bộ Quốc dân Kinh tế, trong đó có Nha Tiếp tế, cơ quan đảm nhiệm những chức năng cốt lõi của logistics hiện đại.

Việc lựa chọn ngày 6/5 làm Ngày Logistics Việt Nam gắn liền với truyền thống từ những ngày đầu tiên của chính quyền cách mạng, thể hiện tầm nhìn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc đảm bảo lưu thông hàng hóa để phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân. Do vậy, mang ý nghĩa lịch sử cao và phù hợp để làm ngày truyền thống của ngành logistics.

Tuần lễ có ngày 6/5 hằng năm được đề xuất là Tuần lễ Logistics Việt Nam, tổ chức linh hoạt tùy điều kiện thực tế từng năm.

Theo Bộ Công Thương, việc công nhận Ngày Logistics Việt Nam và Tuần lễ Logistics Việt Nam sẽ tạo mốc thời gian chính thức để tập trung tuyên truyền chính sách pháp luật, nâng cao nhận thức xã hội, tôn vinh các tổ chức, doanh nghiệp và người lao động trong ngành; đồng thời thúc đẩy kết nối giữa doanh nghiệp logistics với các ngành sản xuất, thương mại, thương mại điện tử và thị trường quốc tế.

Ngày Logistics Việt Nam và Tuần lễ Logistics Việt Nam cũng sẽ là khuôn khổ tích hợp để tổ chức các hoạt động như diễn đàn đối thoại chính sách, hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm logistics, đào tạo nguồn nhân lực, xúc tiến thương mại và đầu tư. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường phối hợp liên ngành, liên vùng và từng bước xây dựng hình ảnh Việt Nam là trung tâm logistics mới nổi trong khu vực.

Theo Bộ Công Thương, nền kinh tế Việt Nam có độ mở cao, logistics không chỉ là hoạt động hỗ trợ lưu thông hàng hóa mà đã trở thành một cấu phần quan trọng của năng lực cạnh tranh quốc gia, gắn chặt với phát triển xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, công nghiệp chế biến, chế tạo, nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn và hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Nhận thức này đã được thể chế hóa trong Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam thời kỳ 2025-2035, tầm nhìn đến 2050, ban hành theo Quyết định số 2229/QĐ-TTg.

Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, nhận thức xã hội về vai trò và vị thế của logistics vẫn chưa tương xứng. Logistics vẫn thường được nhìn nhận như một hoạt động kỹ thuật hoặc chi phí đầu vào, chưa được nhận diện đầy đủ là ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao, hàm lượng tri thức lớn và khả năng lan tỏa mạnh mẽ tới nhiều lĩnh vực của nền kinh tế. Điều này đặt ra yêu cầu cần có những công cụ chính sách phù hợp để nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận và huy động sự tham gia của toàn xã hội vào phát triển logistics.

Việc công nhận Ngày Logistics Việt Nam và Tuần lễ Logistics Việt Nam sẽ là công cụ chính sách “mềm” mang tính biểu trưng quốc gia, có khả năng dẫn dắt nhận thức, lan tỏa thông điệp phát triển, tạo điểm hội tụ cho các hoạt động truyền thông, kết nối, xúc tiến và đối thoại chính sách trong lĩnh vực logistics./.

