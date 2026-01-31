Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Hỗn hợp Đảo Mê

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ năm 2026, mở đầu cho chuỗi hoạt động của Chương trình “Xuân biên cương, hải đảo – Tết thắm tình quân dân” năm 2026, Đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Đại tá Nguyễn Xuân Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy làm trưởng đoàn đã thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Hỗn hợp Đảo Mê.

Đoàn công tác dâng hoa, dâng hương tại đảo Hòn Mê.

Tham gia cùng đoàn có đại diện các phòng, ban cơ quan Bộ CHQS tỉnh; các đơn vị: Công an tỉnh, Tập đoàn viễn thông Viettel chi nhánh Thanh Hóa, Hiệp hội Doanh nhân tỉnh, Hiệp hội Doanh nhân nữ tỉnh, các doanh nghiệp cùng đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương phường Hải Bình.

Chỉ huy Tiểu đoàn Hỗn hợp Đảo Mê báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

Đoàn công tác đã nghe Chỉ huy đơn vị báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, đời sống sinh hoạt của bộ đội và công tác chuẩn bị đón Tết trên đảo.

Đảo Mê là vị trí có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng trong thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trên hướng biển của tỉnh và Quân khu. Trong điều kiện xa đất liền, thời tiết khắc nghiệt, cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, song cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảo được giao.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Nguyễn Xuân Toàn, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng, tinh thần vượt khó và những kết quả mà cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn hỗn hợp Đảo Mê đã đạt được trong năm 2025. Những đóng góp thầm lặng nhưng rất đỗi tự hào của cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thông qua Chương trình “Xuân biên cương, hải đảo - Tết thắm tình quân dân”, đồng chí Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh mong rằng cán bộ, chiến sĩ sẽ cảm nhận sâu sắc hơn trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội, các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp; những tình cảm, trách nhiệm và sự sẻ chia của hậu phương đối với tiền tiêu biển đảo; qua đó tiếp thêm niềm tin, động lực để các đồng chí vững vàng ý chí, chắc tay súng, yên tâm công tác, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Xuân Toàn trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh cho cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Hỗn hợp Đảo Mê.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Xuân Toàn trao quà của Bộ CHQS tỉnh cho cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Hỗn hợp Đảo Mê.

Tại chương trình, Đại tá Nguyễn Xuân Toàn đã trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh và quà của Bộ CHQS tỉnh tặng cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Hỗn hợp Đảo Mê.

Công an tỉnh tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Hỗn hợp Đảo Mê.

Ngân hành BIDV tặng cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Hỗn hợp Đảo Mê.

Nhân dịp này, các đơn vị đồng hành đã trao tặng nhiều phần quà thiết thực, thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự quan tâm sâu sắc của hậu phương đối với cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu biển đảo.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Hỗn hợp Đảo Mê.

Hoàng Lan