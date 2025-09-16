Bình luận vô căn cứ trên mạng xã hội, một đối tượng bị phạt 10 triệu đồng

Ngày 15/9/2025, Công an xã Nam Xuân, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Khắc Tr. (sinh năm 1966) ở bản Phố Mới, xã Nam Xuân, tỉnh Thanh Hóa với số tiền 10 triệu đồng về hành vi vi phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Ông Nguyễn Khắc Tr. Làm việc tại cơ quan Công an.

Trước đó, Công an xã Nam Xuân phát hiện trên mạng xã hội facebook có bài viết về một số cán bộ kiểm lâm vừa bị khởi tố về tội nhận hối lộ của đối tượng buôn gỗ lậu. Dưới bài viết này, có một tài khoản đã bình luận với nội dung không có căn cứ, mang tính quy chụp, làm ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng kiểm lâm.

Sau khi xác minh, Công an xã Nam Xuân đã triệu tập ông Nguyễn Khắc Tr. (sinh năm 1966) ở bản Phố Mới, xã Nam Xuân đến Công an xã để làm việc. Tại đây ông Tr. thừa nhận là chủ tài khoản facebook có bình luận trên với hàm ý là cán bộ kiểm lâm ở Quan Hóa (cũ) không trong sáng và rừng ở khu bảo tồn thiên nhiên đang bị chặt phá. Tuy nhiên, những nội dung ông Tr. nêu không có tài liệu, không có căn cứ chứng minh và hoàn toàn là thông tin bịa đặt mang tính cá nhân, làm mất uy tín, gây ảnh hưởng đến hoạt động của lực lượng kiểm lâm.

Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP, được sửa đổi bởi khoản 37 Điều 1 Nghị định 14/2022/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, quy định: Người nào cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân; cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong Nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng (đối với cá nhân) hoặc từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng (đối với tổ chức). Thậm chí, nếu hành vi bình luận vô căn cứ nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, hoặc xâm phạm nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm của người khác, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự và hình phạt cao nhất có thể lên đến 7 năm tù.

Đình Hợp (CTV)