Biến phế phẩm nông nghiệp thành hàng hóa, mở hướng kinh tế xanh

Từ những vỏ dứa tưởng chừng chỉ có thể bỏ đi, Công ty TNHH Công nghệ sinh học Fuwa Biotech đã nghiên cứu, ứng dụng công nghệ lên men sinh học để tạo ra các sản phẩm tẩy rửa thân thiện với môi trường. Không chỉ nâng cao giá trị hàng hóa, doanh nghiệp còn từng bước xây dựng quy trình sản xuất tuần hoàn, hướng đến mục tiêu giảm thiểu chất thải, sử dụng hiệu quả tài nguyên.

Công ty TNHH Công nghệ sinh học Fuwa Biotech kiểm soát quy trình ngâm ủ và kiểm tra chất lượng enzyme.

Đến thăm nhà máy sản xuất của Công ty TNHH Công nghệ sinh học Fuwa Biotech tại Cụm Công nghiệp Đông Tiến (phường Đông Sơn), điều gây ấn tượng là không gian sản xuất sạch sẽ, thoáng đãng, khác với hình dung thường thấy về một cơ sở sản xuất các sản phẩm tẩy rửa. Tại đây, những vỏ dứa vốn được xem là phế phẩm trong quá trình chế biến nông sản lại trở thành nguyên liệu chính để sản xuất các sản phẩm phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày.

Tìm hiểu quy trình sản xuất tại nhà máy, chị Đỗ Thị Luyến, Trưởng Phòng Quản lý chất lượng sản phẩm, Công ty TNHH Công nghệ sinh học Fuwa Biotech, cho biết: Điểm đặc biệt trong quy trình sản xuất của Fuwa là ứng dụng công nghệ lên men tự nhiên từ vỏ dứa để chiết xuất ra các enzyme có khả năng làm sạch chất bẩn một cách hiệu quả, lành tính. Nguồn vỏ dứa được doanh nghiệp thu mua từ các cơ sở sản xuất, chế biến trên địa bàn tỉnh. Sau khi đưa về nhà máy, nguyên liệu được phân loại, làm sạch trước khi chuyển sang công đoạn ngâm ủ. Vỏ dứa được phối trộn với đường vàng có nguồn gốc từ Nhà máy Đường Lam Sơn theo tỷ lệ phù hợp, sau đó đưa vào các bồn lên men và được theo dõi, kiểm soát chặt chẽ về mặt kỹ thuật. Sau quá trình lên men sinh học kéo dài 3 tháng kết hợp cùng phụ liệu tự nhiên, Fuwa đã phát triển thành nhiều mã sản phẩm. Điểm khác biệt tạo lợi thế cạnh tranh là sản phẩm có màu tự nhiên của enzyme nên có mùi thơm rất dễ chịu, thư giãn và an toàn.

Từ hướng đi này, năm 2019, công ty đã đưa ra thị trường 3 sản phẩm đầu tiên gồm nước rửa chén, nước lau sàn và nước rửa tay. Những sản phẩm mang thương hiệu Fuwa từng bước được người tiêu dùng biết đến, tạo tiền đề để doanh nghiệp tiếp tục nghiên cứu, phát triển các dòng sản phẩm mới. Đến nay doanh nghiệp đã mở rộng đa dạng hóa các dòng sản phẩm, trong đó có 11 dòng sản phẩm chăm sóc nhà cửa và xe hơi, 6 dòng sản phẩm chuyên dụng cho bé, 3 dòng sản phẩm chăm sóc cơ thể. Trong đó có 3 sản phẩm (nước rửa chén, nước giặt và nước lau sàn) được công nhận OCOP 3 sao và 4 sao. Công ty còn mở rộng hoạt động với 3 chi nhánh tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và 1 chi nhánh tại Cộng hòa Liên bang Đức.

Không dừng lại ở việc tận dụng phụ phẩm nông nghiệp làm nguyên liệu, công ty còn hướng đến xây dựng quy trình sản xuất tuần hoàn. Trong chu trình này, công ty sử dụng công nghệ eco-enzyme nên trong suốt quá trình sản xuất, từ nguyên liệu đầu vào là vỏ dứa, giảm gánh nặng rác thải hữu cơ ra môi trường. Mỗi năm công ty xử lý được khoảng 1.000 tấn vỏ dứa. Trong quá trình ngâm ủ lên men enzyme cũng tạo ra lượng khí O3 có tác dụng thanh lọc không khí. Phần bã sau lên men tiếp tục được đưa tới các nông trại sạch để cải tạo đất, chăm sóc cây trồng, thức ăn cho vật nuôi.

Chị Lê Thị Nga, Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ sinh học Fuwa Biotech, chia sẻ: Phát triển sản phẩm xanh phải bắt đầu từ chính quá trình sản xuất. Vì vậy, doanh nghiệp chú trọng lựa chọn nguồn nguyên liệu, ứng dụng công nghệ sinh học và tổ chức sản xuất theo hướng sử dụng tiết kiệm tài nguyên, hạn chế phát sinh chất thải. Cả quy trình sản xuất của nhà máy tạo thành một vòng tròn khép kín không thải ra khói bụi hay chất thải độc hại nên nhà máy đã đạt chứng nhận ESG loại A về nhà máy xanh và sản xuất bền vững. Bên cạnh đó, công ty còn khởi xướng dự án cộng đồng Fuwa3e Refill Station nhằm khuyến khích lối sống xanh. Đây là mô hình trạm chiết rót tại chỗ để tái sử dụng vỏ chai cũ, giảm rác thải nhựa ra môi trường và tiết kiệm chi phí cho người tiêu dùng.

Bài và ảnh: Việt Hương