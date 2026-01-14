BIDV Thanh Hóa trao quà Tết cho người nghèo

Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 14/1, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa (BIDV Thanh Hóa) phối hợp với Hiệp hội Doanh nhân nữ Thanh Hóa và Tỉnh đoàn tổ chức thăm, tặng quà Tết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn hai xã Pù Nhi và Linh Sơn.

Đại diện lãnh đạo BIDV Thanh Hóa, Hiệp hội Doanh nhân nữ Thanh Hóa, Tỉnh đoàn và chính quyền địa phương trao quà Tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Pù Nhi.

Bà Lý Thị Hồng, Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc BIDV Thanh Hoá phát biểu tại chương trình.

BIDV Thanh Hóa trao tặng số tiền 50 triệu đồng hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng bởi bão lũ, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.

Phát huy tinh thần chia sẻ, tương thân, tương ái của dân tộc, trong suốt quá trình hoạt động, BIDV Thanh Hóa luôn quan tâm và dành nhiều nguồn lực triển khai các chương trình an sinh xã hội như: xây dựng nhà đại đoàn kết, tặng quà tết cho người nghèo, hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ, hỗ trợ trang thiết bị y tế phục vụ người dân, ủng hộ quỹ khuyến học, khuyến tài, các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”...

Riêng năm 2025, BIDV Thanh Hóa đã dành nguồn kinh phí hơn 1,7 tỷ đồng để triển khai các hoạt động đầy ý nghĩa này.

Bằng những hành động cụ thể, thiết thực, BIDV Thanh Hóa đã và đang góp phần xây dựng cộng đồng ấm no, bền vững và giàu tình người trong thời kỳ mới.

Bà Lý Thị Hồng, Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc BIDV Thanh Hoá trao quà Tết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Hồng Liên, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân nữ Thanh Hóa trao quà Tết cho hội viên, phụ nữ nghèo xã Pù Nhi.

Đồng chí Đoàn Văn Trường, Bí thư Đảng ủy xã Pù Nhi cảm ơn những tình cảm và sự sẻ chia mà BIDV Thanh Hóa, Hiệp hội Doanh nhân nữ Thanh Hóa và Tỉnh đoàn dành cho người dân.

Đến thăm các xã Pù Nhi và Linh Sơn nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang cận kề, đại diện BIDV Thanh Hóa, Hiệp hội Doanh nhân nữ Thanh Hóa và Tỉnh đoàn đã thăm hỏi, động viên và trao tặng 80 suất quà Tết, mỗi suất trị giá 500.000 đồng tiền mặt cho hội viên, phụ nữ nghèo và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

BIDV Thanh Hóa trao quà Tết cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Linh Sơn.

Thông qua việc trao tặng các phần quà Tết, chương trình góp phần động viên tinh thần, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn và các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai có thêm điều kiện đón Tết cổ truyền trong không khí đầm ấm, nghĩa tình.

