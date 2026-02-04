BHXH cơ sở Ngọc Lặc: Thi đua tạo động lực nâng cao hiệu quả chính sách an sinh

Phát huy vai trò của phong trào thi đua yêu nước, năm 2025 BHXH cơ sở Ngọc Lặc đã chủ động đổi mới cách làm, gắn thi đua với thực hiện nhiệm vụ chính trị và nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Từ các phong trào thi đua thiết thực, đơn vị từng bước khơi dậy tinh thần trách nhiệm của đội ngũ viên chức, góp phần đưa chính sách BHXH, BHYT đi vào cuộc sống, bảo đảm an sinh xã hội bền vững trên địa bàn.

Cán bộ BHXH cơ sở Ngọc Lặc hướng dẫn người dân thủ tục tham gia BHYT.

Bám sát chỉ đạo của BHXH Việt Nam và BHXH tỉnh Thanh Hóa, BHXH cơ sở Ngọc Lặc đã triển khai đồng bộ các phong trào thi đua, gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của ngành và yêu cầu thực tiễn tại địa phương. Trọng tâm là thi đua phát triển người tham gia BHXH, BHYT; nâng cao chất lượng giải quyết chế độ, chính sách; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số. Từ các phong trào thi đua như “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, đến phong trào thi đua nước rút trong công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT, đơn vị đã tạo được khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy tinh thần trách nhiệm của từng viên chức, người lao động. Nhờ đó, đến hết năm 2025, nhiều chỉ tiêu quan trọng đạt và vượt kế hoạch; công tác chi trả, giải quyết chế độ BHXH, BHYT được thực hiện kịp thời, đúng quy định, góp phần bảo đảm quyền lợi cho người tham gia. Người dân đồng thuận, tin tưởng vào chính sách BHXH, BHYT. Từ hiệu quả của các phong trào thi đua gắn với công tác tuyên truyền, vận động, nhận thức của người dân trên địa bàn về chính sách BHXH, BHYT từng bước được nâng lên.

Bà Hà Thị Liên, người dân xã Yên Thắng, chia sẻ: "Trước đây gia đình tôi chưa hiểu rõ về BHYT, nhưng được cán bộ BHXH xuống tận thôn tuyên truyền, giải thích cụ thể nên chúng tôi thấy tham gia BHYT rất cần thiết. Khi đi khám, chữa bệnh được bảo hiểm chi trả, gia đình yên tâm hơn nhiều".

Còn chị Hà Trang, lao động tự do tại xã Ngọc Lặc, cho biết: “Được cán bộ BHXH tuyên truyền, giải thích rõ về quyền lợi, mức đóng linh hoạt của BHXH tự nguyện và hướng dẫn rất tận tình cách thức, thủ tục tham gia, tôi thấy đây là “điểm tựa” lâu dài cho tuổi già nên đã quyết định tham gia BHXH tự nguyện”.

Sự đồng thuận, ủng hộ của người dân chính là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ phục vụ Nhân dân mà BHXH cơ sở Ngọc Lặc đang kiên trì thực hiện.

Theo ông Vũ Cao Cường, Giám đốc BHXH cơ sở Ngọc Lặc: "Phong trào thi đua không chỉ dừng ở hình thức mà phải đi vào thực chất, gắn với từng chỉ tiêu, từng khâu công tác cụ thể. Chúng tôi xác định thi đua là động lực quan trọng để mỗi viên chức, người lao động nâng cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới cách làm, hướng tới mục tiêu phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Kết quả thi đua được lấy làm căn cứ đánh giá chất lượng thực hiện nhiệm vụ của từng cá nhân, tập thể. Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến; đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp khi tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT".

Bước sang năm 2026, BHXH cơ sở Ngọc Lặc tiếp tục xác định thi đua yêu nước là đòn bẩy quan trọng để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao. Trọng tâm là phát triển bền vững người tham gia BHXH, BHYT; nâng cao mức độ hài lòng của người dân; xây dựng đội ngũ viên chức kỷ cương, chuyên nghiệp, tận tâm vì Nhân dân phục vụ.

Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống và sự đồng thuận của người dân, phong trào thi đua tại BHXH cơ sở Ngọc Lặc đang tiếp tục lan tỏa, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.

Bài và ảnh: Hà Thu