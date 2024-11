Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa sắp có máy xạ trị gia tốc mới, hiện đại

Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức hội nghị thông qua danh mục cấu hình, thông số kỹ thuật hệ thống máy xạ trị gia tốc và máy cắt lớp vi tính mô phỏng thuộc Dự án mua sắm hệ thống máy xạ trị gia tốc tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa.

Quang cảnh hội nghị.

Là tỉnh đông dân, mỗi năm trung bình trên địa bàn tỉnh có khoảng 6.000 - 7.000 bệnh nhân bị ung thư mắc mới và 2.000 - 3.000 người tử vong do ung thư. Dự kiến đến năm 2025 có tới hơn 10.000 người mắc bệnh ung thư, đây là con số đáng báo động đối với tình trạng bệnh tật trên địa bàn tỉnh. Do bệnh viện chưa có máy xạ trị nên mỗi năm phải chuyển hàng ngàn bệnh nhân lên tuyến trên (số bệnh nhân chuyển tuyến trong 2 năm 2021-2022 là 5.522 bệnh nhân), làm tăng chi phí cho người bệnh, gây khó khăn cho những người bệnh nghèo và yếu thế trong xã hội, làm tăng sự quá tải cho các bệnh viện tuyến trên, ảnh hưởng đến chất lượng điều trị cho người bệnh. Vì vậy, ngày 10/7/2024, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 549/NQ-HĐND phê duyệt Chủ trương đầu tư dự án Mua sắm hệ thống máy xạ trị gia tốc tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa, nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại, nâng cao năng lực điều trị bệnh lý ung thư cho Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của nhân dân.

Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hoá Nguyễn Quang Hưng giới thiệu sơ lược về dự án.

Dự án có quy mô đầu tư gồm: Mua sắm, lắp đặt Hệ thống máy xạ trị suất liều cao (đa nguồn) công nghệ gia tốc tuyến tính xạ trị điều biến liều; Hệ thống chụp cắt lớp mô phỏng máy CT (kích thước lỗ gantry ≥ 80cm), bộ laser mô phỏng, mặt bàn CT mô phỏng, nồi nhúng mặt nạ và các phụ kiện đồng bộ kèm theo; tổng mức đầu tư 105 tỷ đồng từ nguồn vốn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2024, do Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hoá làm chủ đầu tư.

Đại diện Sở Y tế phát biểu tại hội nghị.

Ngày 16/10/2024, Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt dự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư Dự án mua sắm hệ thống xạ trị gia tốc tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa. Chủ đầu tư đã lựa chọn Viện Trang thiết bị và công trình y tế (đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế) là đơn vị tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án theo quy định của pháp luật, với những nhiệm vụ chính: Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án mua sắm hệ thống máy xạ trị gia tốc tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa. Lập cấu hình, tính năng kỹ thuật và dự toán đầu tư Dự án mua sắm hệ thống máy xạ trị gia tốc tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa.

Đơn vị tư vấn báo cáo dự thảo cấu hình, chỉ tiêu thông số kỹ thuật của hệ thống máy xạ trị gia tốc và máy cắt lớp vi tính mô phỏng.

Thực hiện nghĩa vụ hợp đồng chủ đầu tư và đơn vị tư vấn tổ chức hội nghị thông qua danh mục cấu hình, thông số kỹ thuật hệ thống máy xạ trị gia tốc và máy cắt lớp vi tính mô phỏng thuộc Dự án mua sắm hệ thống máy xạ trị gia tốc tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa, nhằm thống nhất cấu hình thông số kỹ thuật của thiết bị, làm cơ sở để đơn vị tư vấn hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi, trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

Giám đốc Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hoá Trần Văn Thiết, phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Thiết, Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng khoa học Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa, nhấn mạnh, đối với đơn vị tư vấn, trước hết việc xây dựng cấu hình phải trên cơ sở công tâm, minh bạch, công bằng và phải tham khảo cấu hình của các dự án đã được phê duyệt, căn cứ các hệ thống xạ trị đã được lắp đặt và sử dụng ổn định ở một số cơ sở y tế trong thời gian gần đây. Căn cứ thực trạng mô hình bệnh lý ung thư tại Thanh Hóa để tư vấn lựa chọn cấu hình, tính năng kỹ thuật hệ thống xạ trị và cắt lớp vi tính mô phỏng phù hợp nhất, đáp ứng được kỹ thuật chuyên môn trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo.

Lãnh đạo Viện Trang thiết bị và công trình y tế, phát biểu ý kiến.

Tại hội nghị, trên cơ sở thực tiễn công tác, tinh thần trách nhiệm, công tâm, công bằng, minh bạch, đại diện Viện Trang thiết bị và công trình y tế, các chuyên gia tư vấn đầu ngành trong các lĩnh vực xạ trị, vật lý, chẩn đoán hình ảnh đến từ các bệnh viện: Bệnh viện K, Bệnh viện Ung bướu TP HCM, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội; các cán bộ công an thuộc Phòng Cảnh sát Kinh tế, Phòng An ninh bảo vệ nội bộ Công an tỉnh Thanh Hóa và các thành viên trong hội đồng khoa học của Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa đã thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến, rà soát, bổ sung các nội dung danh mục, cấu hình, tính năng kỹ thuật... Từ đó Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa có cơ sở quyết định lựa chọn cấu hình, thông số kỹ thuật thiết bị hệ thống xạ trị - cắt lớp vi tính mô phỏng phù hợp với nhu cầu, mục tiêu, quy mô và tổng mức đầu tư của dự án.

Sau hơn 7 năm thành lập và đi vào hoạt động, Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hoá đã được đầu tư xây dựng mới đồng bộ, hiện đại cả về cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế, với cơ sở được đầu tư xây dựng mới gần 1.000 tỷ đồng, trên diện tích hơn 8 ha; hệ thống trang thiết bị y tế trên 500 tỷ đồng; quy mô giường bệnh được giao hiện nay 540 giường; gần 500 cán bộ, nhân viên, người lao động; bệnh nhân điều trị nội trú khoảng 750-800 bệnh nhân/ngày. Về hoạt động chuyên môn, bệnh viện đã triển khai được gần 8.000 dịch vụ kỹ thuật. Tuy nhiên, từ khi thành lập đến nay, bệnh viện vẫn chưa được trang bị hệ thống xạ trị.

Tô Hà