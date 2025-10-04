“Bẫy tử thần”: Hơn 32.700 người di cư đã thiệt mạng trên Địa Trung Hải

Trong buổi họp báo ngày 3/10, ông Stephane Dujarric, người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, cho biết hơn 32.700 người di cư đã tử vong ở khu vực Địa Trung Hải kể từ năm 2014.

Theo ông, Địa Trung Hải đã trở thành một “bẫy tử thần” đối với những ai tìm kiếm "sự an toàn." Đây là một lời nhắc nhở thực sự về những rủi ro mà người di cư và người tị nạn phải đối mặt.

Ông Dujarric nhắc lại rằng đúng 12 năm trước, vào ngày này, ngoài khơi đảo Lampedusa của Italy đã xảy ra một thảm kịch khiến 368 người thiệt mạng khi họ đang vượt biển.

Chiếc tàu cá chở khoảng 500 người di cư gốc Phi đã bị cháy và chìm ngoài khơi đảo Lampedusa.

Ông nhấn mạnh: “Khi đó, các cơ quan Liên hợp quốc đã kêu gọi phải có thay đổi sâu rộng và cam kết rằng một thảm kịch như vậy sẽ không bao giờ tái diễn. Thế nhưng đến nay, chúng ta vẫn tiếp tục phải đau buồn vì những sinh mạng mất đi trên biển.”

Các cơ quan Liên hợp quốc ước tính rằng kể từ sau vụ Lampedusa, trung bình mỗi tuần có 42 người thiệt mạng trên tuyến đường di cư qua Địa Trung Hải, và cứ năm nạn nhân thì có một trẻ em.

Liên hợp quốc nhấn mạnh rằng điều quan trọng hiện nay là phải tăng cường hợp tác quốc tế, giải quyết tận gốc các cuộc xung đột và thiết lập các kênh di cư an toàn và hợp pháp nhằm giảm sự phụ thuộc vào những hành trình vượt biển nguy hiểm do các đường dây buôn người tổ chức./.

Theo TTXVN