Bầu cử Quốc hội Israel và nguy cơ đảo chiều cán cân quyền lực

Cuộc bầu cử Quốc hội Israel ngày 27/10 tới đang bước vào giai đoạn quyết định với sự cạnh tranh gay gắt giữa các đảng. Thủ tướng đương nhiệm Benjamin Netanyahu đang đối mặt với sức ép chính trị lớn chưa từng có về uy tín lãnh đạo sau chuỗi biến cố an ninh nghiêm trọng và các chiến dịch quân sự kéo dài.

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Đối với Thủ tướng Benjamin Netanyahu, cuộc bầu cử lần này mang ý nghĩa như một cuộc trưng cầu dân ý về uy tín lãnh đạo và trách nhiệm chính trị. Là một trong những người đứng đầu nội các lâu nhất trong lịch sử Israel, ông từng xây dựng hình ảnh nhà lãnh đạo cứng rắn, giàu kinh nghiệm, có khả năng bảo vệ đất nước giữa môi trường an ninh đầy thách thức.

Tuy nhiên, cuộc tấn công của Hamas ngày 7/10/2023 đã làm suy giảm nghiêm trọng hình ảnh răn đe của Israel. Các chiến dịch quân sự kéo dài tại Dải Gaza cùng căng thẳng khu vực lan rộng tiếp tục đặt Chính phủ Israel trước sức ép gay gắt trong và ngoài nước. Những câu hỏi về trách nhiệm đối với thất bại an ninh và triển vọng ổn định đất nước vẫn đang phủ bóng lên cục diện chính trị Israel.

Ở phía đối lập, Lãnh đạo đảng Yashar, cựu Tổng Tham mưu trưởng quân đội Gadi Eisenkot nổi lên như một đối thủ đáng chú ý. Ông tạo dựng hình ảnh một nhà lãnh đạo có kinh nghiệm quân sự, phong cách điềm đạm và cam kết cải thiện tính liêm chính trong quản trị. Trong bối cảnh cử tri vừa đòi hỏi an ninh vững chắc, vừa muốn chính phủ chịu trách nhiệm rõ ràng hơn về những sai lầm, kinh nghiệm quân sự và thông điệp về trách nhiệm chính trị có thể tạo lợi thế cho ông.

Một nhân vật khác có khả năng tác động tới cán cân quyền lực là cựu Thủ tướng Naftali Bennett, người đứng đầu liên danh Together, đại diện cho khuynh hướng cánh hữu nhưng không đồng nhất với đường lối của ông Benjamin Netanyahu.

Theo kết quả cuộc thăm dò mới nhất, đảng Yashar đang dẫn đầu với số ghế dự kiến đạt được là 21. Đứng thứ hai là đảng Likud của Thủ tướng Benjamin Netanyahu với 18 ghế. Thứ ba là liên danh Together, có thể giành được 13 ghế.

Kết quả bầu cử quốc hội Israel không chỉ quyết định tương lai chính trị của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, mà còn định hình hướng đi của Israel trong những năm tới. Trong bối cảnh xã hội phân hóa và các thách thức an ninh, kinh tế đan xen, chính phủ mới sẽ phải đối mặt với bài toán cấp bách, từ khôi phục niềm tin, củng cố ổn định đến tìm kiếm lối thoát cho các xung đột trong khu vực.

Thanh Giang