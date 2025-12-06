Hotline: 0822.173.636   |

Pháp luật

Bắt giữ đối tượng chuyên trộm cắp tài sản

Quốc Hương
(Baothanhhoa.vn) - Công an xã Xuân Lập, tỉnh Thanh Hoá vừa bắt giữ đối tượng Trịnh Bá Thảo (19 tuổi), trú tại xã Xuân Tín, tỉnh Thanh Hóa về hành vi trộm cắp tài sản. Đây là đối tượng vừa chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương vào tháng 10/2025 nhưng không chịu tu chí làm ăn lương thiện mà tiếp tục tái phạm.

Công an xã Xuân Lập, tỉnh Thanh Hoá vừa bắt giữ đối tượng Trịnh Bá Thảo (19 tuổi), trú tại xã Xuân Tín, tỉnh Thanh Hóa về hành vi trộm cắp tài sản. Đây là đối tượng vừa chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương vào tháng 10/2025 nhưng không chịu tu chí làm ăn lương thiện mà tiếp tục tái phạm.

Đối tượng Trịnh Bá Thảo và tang vật vụ án

Trước đó, lúc 14 giờ ngày 03/12/2025, Công an xã Xuân Lập tiếp nhận tin báo của người dân thôn Long Linh Nội về việc bị mất chiếc xe máy khi đang để tại sân nhà. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Xuân Lập đã huy động lực lượng nhanh chóng điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 5 giờ kể từ khi tiếp nhận tin báo, Công an xã đã điều tra làm rõ và bắt giữ đối tượng gây ra vụ trộm cắp tài sản nói trên là Trịnh Bá Thảo. Tại cơ quan Công an, bước đầu Trịnh Bá Thảo khai nhận, ngoài vụ trộm cắp chiếc xe máy ở thôn Long Linh Nội, từ cuối tháng 11/2025 đến khi bị bắt, Thảo đã liên tiếp gây ra 2 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn xã Xuân Lập. Hiện Công an xã đã thu hồi toàn bộ tang vật có liên quan và đã khởi tố vụ án, tiếp tục điều tra mở rộng.

Quốc Hương

