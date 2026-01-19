Bắt giữ các đối tượng chế tạo pháo trái phép

Thông tin từ Công an xã Hoằng Tiến, đơn vị vừa phát hiện bắt giữ các đối tượng chế tạo pháo trái phép.

Các đối tượng và tang vật thu giữ.

Theo đó, vào khoảng 21 giờ ngày 15/1/2026, trong quá trình phối hợp với Đồn Biên phòng Hoằng Trường tổ chức tuần tra nhân dân, tuần tra vũ trang tại thôn Khang Đoài, Công an xã Hoằng Tiến đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Lĩnh, sinh năm 1991, trú tại thôn Tiền Thôn đang tàng trữ trái phép 9,5 kg pháo nổ.

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và truy rõ nguồn gốc số pháo nói trên, Công an xã Hoằng Tiến đã triệu tập và tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Văn Đăng, sinh năm 1992 trú tại thôn Văn Phong, xã Hoằng Tiến. Qua khám xét, lực lượng Công an đã phát hiện tại khu vực nhà bếp phía sau nhà có cất giấu nhiều nguyên vật liệu, công cụ phục vụ cho việc sản xuất pháo, gồm: khoảng 30kg các loại chất bột tạo màu và hạt tạo màu cho pháo đã hoàn thiện; 50kg ống pháo bằng giấy; 7,7kg pháo thành phẩm; 3 cân điện tử; 1 máy tự chế; nhiều dây cháy chậm cùng nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan đến hoạt động sản xuất pháo trái phép.

Tại cơ quan Công an, Lê Văn Đăng khai nhận do không có việc làm ổn định nên đã lên mạng xã hội tìm hiểu, “học” công thức và cách thức sản xuất pháo hoa nổ. Sau đó, Đăng đặt mua các nguyên liệu như bao bì, vỏ ống pháo, keo dán, các loại hóa chất tạo nổ, chất tạo màu... rồi sử dụng các máy móc tự chế để tạo thuốc pháo và dây cháy chậm, tiến hành sản xuất pháo ngay tại khu vực nhà bếp phía sau nhà. Sau khi hoàn thiện, Lê Văn Đăng dán tem nhãn giả giống các loại pháo lậu khác trên thị trường, rồi cùng em trai là Lê Văn Đạt, sinh năm 1997 liên hệ, chào bán cho những người có nhu cầu với giá từ 800 đến 1 triệu đồng/hộp.

Quốc Hương