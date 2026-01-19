Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Pháp luật

Bắt giữ các đối tượng chế tạo pháo trái phép

Quốc Hương
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Thông tin từ Công an xã Hoằng Tiến, đơn vị vừa phát hiện bắt giữ các đối tượng chế tạo pháo trái phép.

Bắt giữ các đối tượng chế tạo pháo trái phép

Thông tin từ Công an xã Hoằng Tiến, đơn vị vừa phát hiện bắt giữ các đối tượng chế tạo pháo trái phép.

Bắt giữ các đối tượng chế tạo pháo trái phép

Các đối tượng và tang vật thu giữ.

Theo đó, vào khoảng 21 giờ ngày 15/1/2026, trong quá trình phối hợp với Đồn Biên phòng Hoằng Trường tổ chức tuần tra nhân dân, tuần tra vũ trang tại thôn Khang Đoài, Công an xã Hoằng Tiến đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Lĩnh, sinh năm 1991, trú tại thôn Tiền Thôn đang tàng trữ trái phép 9,5 kg pháo nổ.

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và truy rõ nguồn gốc số pháo nói trên, Công an xã Hoằng Tiến đã triệu tập và tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Văn Đăng, sinh năm 1992 trú tại thôn Văn Phong, xã Hoằng Tiến. Qua khám xét, lực lượng Công an đã phát hiện tại khu vực nhà bếp phía sau nhà có cất giấu nhiều nguyên vật liệu, công cụ phục vụ cho việc sản xuất pháo, gồm: khoảng 30kg các loại chất bột tạo màu và hạt tạo màu cho pháo đã hoàn thiện; 50kg ống pháo bằng giấy; 7,7kg pháo thành phẩm; 3 cân điện tử; 1 máy tự chế; nhiều dây cháy chậm cùng nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan đến hoạt động sản xuất pháo trái phép.

Tại cơ quan Công an, Lê Văn Đăng khai nhận do không có việc làm ổn định nên đã lên mạng xã hội tìm hiểu, “học” công thức và cách thức sản xuất pháo hoa nổ. Sau đó, Đăng đặt mua các nguyên liệu như bao bì, vỏ ống pháo, keo dán, các loại hóa chất tạo nổ, chất tạo màu... rồi sử dụng các máy móc tự chế để tạo thuốc pháo và dây cháy chậm, tiến hành sản xuất pháo ngay tại khu vực nhà bếp phía sau nhà. Sau khi hoàn thiện, Lê Văn Đăng dán tem nhãn giả giống các loại pháo lậu khác trên thị trường, rồi cùng em trai là Lê Văn Đạt, sinh năm 1997 liên hệ, chào bán cho những người có nhu cầu với giá từ 800 đến 1 triệu đồng/hộp.

Quốc Hương

Tin liên quan:

Từ khóa:

#xã Hoằng Tiến #Bắt giữ #Chế tạo #đối tượng #Phát hiện #Sản xuất #Tàng trữ trái phép #Lực lượng công an #Hoàn thiện #Đồn biên phòng

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ gần 30 kg pháo nổ trái phép

Bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ gần 30 kg pháo nổ trái phép

Pháp luật
(Baothanhhoa.vn) - Nhằm tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự dịp cuối năm, mới đây, Công an phường Đào Duy Từ đã điều tra làm rõ và bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển và tàng trữ pháo nổ trái phép, gồm: Lê Văn Quý, sinh năm 1998 trú tại phường Hải Bình và Lê Minh...
Tạm giữ hơn 3.000 sản phẩm không rõ nguồn gốc

Tạm giữ hơn 3.000 sản phẩm không rõ nguồn gốc

Pháp luật
(Baothanhhoa.vn) - Qua kiểm tra đột xuất tại Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Duy Yến, địa chỉ số 22/132 Ngô Thuyền, phường Đông Quang, do bà Lý Thị Yến làm giám đốc, Đội Quản lý thị trường số 1, Chi Cục quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện hơn 3.000 sản phẩm...
Giải quyết tranh chấp - chuyện khó thành dễ

Giải quyết tranh chấp - chuyện khó thành dễ

Pháp luật
(Baothanhhoa.vn) - Kinh tế phát triển đã kéo theo sự gia tăng số lượng vụ việc tranh chấp dân sự trong xã hội với tính chất ngày càng phức tạp. Với nhiều cách làm hiệu quả, phát huy tinh thần trách nhiệm của mỗi thẩm phán, hòa giải viên, nhất là chú trọng hòa giải đối...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh