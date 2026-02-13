Bắt giữ 4 đối tượng mua bán pháo tự chế

Thông tin từ Công an xã Tân Ninh cho biết, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, đơn vị vừa bắt giữ 4 đối tượng mua bán pháo tự chế.

Số pháo tự chế được lực lượng Công an xã Tân Ninh thu giữ.

Theo đó, khoảng 14h30’ ngày 11/2/2026, tổ công tác Công an xã Tân Ninh trong khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực thôn 8 đã phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy biển kiểm soát 35F3 - 9205 chở theo sau một thùng carton có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính.

Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện bên trong thùng carton có chứa 16 vật hình trụ nghi là pháo nổ.

Tại cơ quan Công an, nam thanh niên khai họ tên là Hoàng Văn Vượng, sinh năm 1993, trú tại thôn 8, xã Tân Ninh, tỉnh Thanh Hóa. Số tang vật trên được Vượng mua của một người ở thôn 5, xã Tân Ninh, giá hơn 12 triệu đồng; trong khi đang vận chuyển đi tiêu thụ thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc, đồng thời tiến hành truy nguyên nguồn gốc số pháo nói trên, Công an xã Tân Ninh đã vận động 3 đối tượng có liên quan ra đầu thú về hành vi mua bán pháo trái phép, gồm: Lê Quang Hải, sinh năm 1991, trú tại thôn 5, xã Tân Ninh; Lê Doãn Đức, sinh năm 2001 và Lê Doãn Quân, sinh năm 2002, đều trú tại thôn Doãn Thái, xã An Nông.

Vụ việc đang được Công an xã Tân Ninh tiếp tục đấu tranh, xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Quốc Hương