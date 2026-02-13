Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Pháp luật

Bắt giữ 4 đối tượng mua bán pháo tự chế

Quốc Hương
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Thông tin từ Công an xã Tân Ninh cho biết, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, đơn vị vừa bắt giữ 4 đối tượng mua bán pháo tự chế.

Bắt giữ 4 đối tượng mua bán pháo tự chế

Thông tin từ Công an xã Tân Ninh cho biết, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, đơn vị vừa bắt giữ 4 đối tượng mua bán pháo tự chế.

Bắt giữ 4 đối tượng mua bán pháo tự chế

Số pháo tự chế được lực lượng Công an xã Tân Ninh thu giữ.

Theo đó, khoảng 14h30’ ngày 11/2/2026, tổ công tác Công an xã Tân Ninh trong khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực thôn 8 đã phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy biển kiểm soát 35F3 - 9205 chở theo sau một thùng carton có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính.

Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện bên trong thùng carton có chứa 16 vật hình trụ nghi là pháo nổ.

Tại cơ quan Công an, nam thanh niên khai họ tên là Hoàng Văn Vượng, sinh năm 1993, trú tại thôn 8, xã Tân Ninh, tỉnh Thanh Hóa. Số tang vật trên được Vượng mua của một người ở thôn 5, xã Tân Ninh, giá hơn 12 triệu đồng; trong khi đang vận chuyển đi tiêu thụ thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc, đồng thời tiến hành truy nguyên nguồn gốc số pháo nói trên, Công an xã Tân Ninh đã vận động 3 đối tượng có liên quan ra đầu thú về hành vi mua bán pháo trái phép, gồm: Lê Quang Hải, sinh năm 1991, trú tại thôn 5, xã Tân Ninh; Lê Doãn Đức, sinh năm 2001 và Lê Doãn Quân, sinh năm 2002, đều trú tại thôn Doãn Thái, xã An Nông.

Vụ việc đang được Công an xã Tân Ninh tiếp tục đấu tranh, xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Quốc Hương

Tin liên quan:

Từ khóa:

#xã Tân Ninh #Bắt giữ #mua #đối tượng #Kiểm soát #Nam thanh niên #Phát hiện #Lực lượng công an #An ninh trật tự #Kiểm tra

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

“Cầu nối” đưa pháp luật đến với người dân

“Cầu nối” đưa pháp luật đến với người dân

Văn bản pháp luật
(Baothanhhoa.vn) - Là tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư pháp, thời gian qua, Hội Luật gia tỉnh đã có nhiều đóng góp đối với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho người dân...
Xét xử lưu động vụ án hình sự tại Trại giam Thanh Cẩm

Xét xử lưu động vụ án hình sự tại Trại giam Thanh Cẩm

Pháp luật
(Baothanhhoa.vn) - VKSND khu vực 12 - Thanh Hóa vừa phối hợp với TAND cùng cấp tổ chức phiên tòa xét xử lưu động vụ án hình sự đối với bị cáo Trương Văn Cường về tội “Cố ý gây thương tích”, xảy ra trong quá trình chấp hành án tại Trại giam Thanh Cẩm (Cục C10, Bộ Công an).
Chuyển biến trong lập lại kỷ cương quản lý đô thị trên địa bàn phường Ngọc Sơn

Chuyển biến trong lập lại kỷ cương quản lý đô thị trên địa bàn phường Ngọc Sơn

Đảm bảo ANTT ở cơ sở
(Baothanhhoa.vn) - Là địa bàn có Quốc lộ 1A chạy qua, tập trung nhiều khu dân cư, chợ truyền thống, trường học, công tác bảo đảm trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn phường Ngọc Sơn vốn tiềm ẩn nhiều thách thức. Sau hơn 1 tháng triển khai cao...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh