Bảo vệ tài chính cho khách hàng vay vốn

Các chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) trên địa bàn tỉnh đã phối hợp với Công ty CP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) triển khai sản phẩm bảo hiểm bảo an tín dụng (BATD) nhằm bảo vệ tài chính cho khách hàng vay vốn. Quá trình thực hiện, sản phẩm BATD đã khẳng định vai trò như một điểm tựa tài chính vững chắc, nhân văn và thiết thực cho khách hàng ở khắp các vùng quê trên địa bàn tỉnh.

ABIC Thanh Hóa chi trả BATD cho khách hàng vay vốn không may gặp rủi ro tại xã Ngọc Liên.

Sau khi anh Phạm Văn Sơn ở xã Ngọc Liên đột ngột qua đời, điều gia đình lo lắng nhất là khoản vay ngân hàng hơn 200 triệu đồng đã đến kỳ trả nợ. Tuy nhiên, sau khi biết khoản vay đã được mua bảo hiểm BATD của ABIC Thanh Hóa với mức phí 1,4 triệu đồng, gia đình đã thông báo với Agribank Chi nhánh Ngọc Lặc - Thanh Hóa. Ngân hàng đã phối hợp với ABIC Thanh Hóa thăm hỏi, động viên gia đình và hướng dẫn, hoàn tất thủ tục hồ sơ bảo hiểm, chi trả cho gia đình anh Sơn số tiền hơn 204 triệu đồng bảo hiểm và tiền hỗ trợ mai táng phí.

Do cần vốn phát triển kinh tế gia đình, năm 2024, gia đình anh Trương Văn Bảy ở thôn Lộc Phát, xã Ngọc Liên vay của Agribank Chi nhánh Ngọc Lặc - Thanh Hóa 200 triệu đồng. Tháng 5/2025 do bị bệnh nên ông Bảy đã qua đời. Mất đi người lao động chính nên gia đình rất lo lắng về số tiền 200 triệu còn nợ ngân hàng. Khi nhận được thông tin từ Agribank Chi nhánh Ngọc Lặc - Thanh Hóa là gia đình sẽ được bồi thường hơn 203 triệu đồng do có tham gia sản phẩm BATD nên vợ và các con ông Bảy đã không còn phải lo lắng về số tiền trên. Vợ ông Bảy chia sẻ: "Khi chồng tôi đột ngột qua đời, lúc đó tôi thật sự bối rối với số tiền còn đang nợ ngân hàng. Tuy nhiên, gói bảo hiểm BATD của Agribank đã giúp tôi vượt qua được khó khăn. Nhờ sự đồng hành của bảo hiểm Agribank, gia đình tôi đã tiếp tục có những đồng vốn để đầu tư phát triển sản xuất”.

Anh Sơn, ông Bảy là những khách hàng trong hàng nghìn khách hàng thuộc khu vực nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh đang mua bảo hiểm BATD. Sản phẩm này đã trở thành điểm tựa cho cả người nông dân và ngân hàng trong quá trình đưa đồng vốn đến với nông nghiệp, nông thôn. Tính đến đầu tháng 9/2025, ABIC Thanh Hóa đã bồi thường 2.330 trường hợp khách hàng, với số tiền 51,6 tỷ đồng.

Để có kết quả trên, với phương châm hướng về cộng đồng, tạo sự yên tâm, chỗ dựa vững chắc cho khách hàng được bảo hiểm trước những rủi ro về tính mạng, sức khỏe và khả năng hoàn trả vốn vay, thời gian qua hệ thống Agribank trên địa bàn tỉnh đã chủ động đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu sản phẩm BATD đến khách hàng. Tại Agribank, khách hàng vừa được tư vấn tiếp cận nguồn vốn, vừa được tư vấn tham gia bảo hiểm cho chính mình và cho chính khoản vay của mình đối với ngân hàng. Hầu hết khách hàng khi hiểu rõ lợi ích mà sản phẩm mang lại đã lựa chọn mua bảo hiểm cho một phần hoặc toàn bộ số tiền vay ngân hàng. Nhiều gia đình, nhờ tham gia bảo hiểm, khi xảy ra rủi ro, những món vay lên tới hàng trăm triệu đồng đã được giải quyết...

Qua thực tế triển khai, BATD đã thể hiện vai trò là “lá chắn” kinh tế cho khách hàng và cả ngân hàng, hướng đến bảo vệ lợi ích và quyền lợi thiết thực của khách hàng vay vốn. Đồng thời, nâng cao hệ số tín nhiệm đối với tổ chức tín dụng. Người vay vốn có được sự bảo đảm tài chính từ gói bảo hiểm tham gia, các đơn vị cho vay vốn sẽ hoàn toàn yên tâm và đẩy mạnh việc cấp vốn. Nhờ tham gia bảo hiểm BATD, người dân không gặp gánh nặng nợ nần khi rủi ro xảy ra, hạn chế các vấn đề tiêu cực và mâu thuẫn trong cuộc sống. Với hệ thống mạng lưới các chi nhánh Agribank rộng khắp đến tận các thôn, xóm nên khi có phát sinh rủi ro, ABIC Thanh Hóa đã kịp thời tổ chức thăm hỏi, thực hiện bồi thường trách nhiệm như đã cam kết, giúp khách hàng bớt phần khó khăn về vật chất và được an ủi về tinh thần.

Thời gian tới, hệ thống Agribank trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với ABIC Thanh Hóa không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và chất lượng dịch vụ kể cả dịch vụ sau bán hàng. Đồng thời, cam kết đồng hành vì lợi ích khách hàng, bảo đảm quyền lợi và an toàn vốn vay cho khách hàng tham gia bảo hiểm BATD.

Bài và ảnh: Đức Thanh