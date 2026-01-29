Bảo vệ môi trường, phòng chống biến đổi khí hậu trong trường học

Không chỉ hướng tới xây dựng không gian học đường xanh, sạch, đẹp, các trường học tại Thanh Hóa đang triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm giúp các em học sinh hình thành “lối sống xanh”, có trách nhiệm với môi trường.

Học sinh Trường THCS Lê Lợi trong tiết sinh hoạt tập thể với nội dung phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường.

Trong tiết sinh hoạt tập thể đầu tuần vừa qua, Trường THCS Lê Lợi, phường Hạc Thành đã tổ chức phát động phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường” trong không khí nghiêm túc, sôi nổi và đầy ý nghĩa. Trên màn hình lớn, đoạn video về tác hại của rác thải nhựa đối với đại dương - môi trường sống của các loài sinh vật biển được trình chiếu đã hiện lên đầy ám ảnh: những chú rùa bị mắc kẹt, bị cứa đứt da hoặc một vài bộ phận của cơ thể bởi các mảnh lưới đánh bắt của ngư dân còn sót lại; cá và chim biển nuốt phải các mảnh nhựa trôi nổi giữa đại dương... khiến nhiều em học sinh xúc động.

Từ những hình ảnh trực quan được trình chiếu, thầy, cô tổng phụ trách đội đã giải thích vì sao nhựa lại gây hại nghiêm trọng đến môi trường và sự sống, chia sẻ về các giải pháp cho ô nhiễm nhựa, phát động phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường vì một Việt Nam sáng - xanh - sạch - đẹp”. Qua đó, thông điệp giảm thiểu - tái sử dụng - tái chế nhựa được truyền tải một cách tự nhiên, gần gũi và tích cực, kêu gọi tất cả cán bộ, giáo viên, học sinh hạn chế rác thải, nói không với xả rác bừa bãi, thực hiện phân loại, thu gom rác đúng quy định, chung tay xây dựng môi trường học đường xanh, sạch, đẹp, qua đó góp phần hình thành lối sống văn minh, ý thức bảo vệ môi trường ngay từ hôm nay.

Tại Trường THCS Hà Ngọc, xã Hà Trung, nội dung giáo dục bảo vệ môi trường không chỉ được lồng ghép đồng bộ trong chương trình giảng dạy của Bộ Giáo dục và Đào tạo, triển khai linh hoạt, lồng ghép ở nhiều môn học và hoạt động trải nghiệm khác nhau, phù hợp với từng khối lớp và đặc điểm tâm lý của học sinh mà học sinh còn được tiếp cận kiến thức môi trường một cách cụ thể gắn với thực tiễn hoạt động giáo dục và đời sống.

Cô giáo Cù Thị Hải Yến, Hiệu trưởng Trường THCS Hà Ngọc chia sẻ: “Hoạt động giáo dục phòng chống biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường trong nhà trường được triển khai liên tục với nhiều hình thức phong phú đã giúp nâng cao kiến thức, ý thức của giáo viên và học sinh về xây dựng lối sống xanh trong nhà trường và tại gia đình. Hàng tuần, các lớp được phân công dọn dẹp vệ sinh trường lớp, phân loại rác thải vô cơ và hữu cơ để bỏ rác đúng nơi quy định, học sinh có ý thức bảo vệ cây xanh và môi trường, tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường tại địa phương... Nhờ đó, cảnh quan, môi trường trong và ngoài trường học đều sạch, đẹp”.

Nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng phòng ngừa, ứng phó và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra, đồng thời nâng cao khả năng thích ứng biến đổi khí hậu, năm 2024, Trường Đại học Hồng Đức đã đưa vào vận hành Trung tâm Giáo dục biến đổi khí hậu. Từ khi đi vào hoạt động đến nay, trung tâm đã thu hút hàng nghìn lượt học sinh, sinh viên của Trường Đại học Hồng Đức và các trường THPT trên địa bàn tỉnh đến tham quan, học tập và trải nghiệm. Trường Đại học Hồng Đức cũng là một trong số ít cơ sở đào tạo đưa học phần “Đại cương về biến đổi khí hậu” vào toàn bộ chương trình đào tạo bậc đại học, bắt đầu từ khóa tuyển sinh năm 2024.

Đến tháng 12/2025, Trường Đại học Hồng Đức chính thức ra mắt giáo trình “Đại cương về Biến đổi khí hậu”, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc chuẩn hóa hệ thống tài liệu giảng dạy, nghiên cứu và nâng cao nhận thức của sinh viên về lĩnh vực môi trường và biến đổi khí hậu.

PGS.TS Bùi Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức, chủ biên của giáo trình “Đại cương về Biến đổi khí hậu” cho biết: “Biến đổi khí hậu không còn là vấn đề xa vời, mà là thách thức hiện hữu, tác động sâu sắc đến mọi lĩnh vực của đời sống. Việc biên soạn và xuất bản giáo trình “Đại cương về Biến đổi khí hậu” nhằm trang bị cho sinh viên nền tảng kiến thức khoa học, hiện đại và cập nhật, giúp các em sẵn sàng tham gia vào các hoạt động thích ứng và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu trong tương lai”.

Hoạt động giáo dục phòng chống biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường tại các nhà trường đã và đang góp phần bồi đắp cho học sinh ý thức trách nhiệm với môi trường sống. Từ những việc làm cụ thể, thiết thực, mỗi học sinh sẽ trở thành một “hạt nhân xanh” giúp bảo vệ môi trường và lan tỏa những giá trị sống xanh đến cộng đồng để xây dựng môi trường xanh, bền vững.

Bài và ảnh: Linh Hương