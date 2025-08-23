Bão số 5 rất mạnh, di chuyển nhanh, cường độ cực đại có thể đạt cấp 12-13, giật cấp 15

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, vào hồi 13 giờ ngày 23/8, bão số 5 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, vị trí 17,4°N; 115,0°E, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 300km về phía Đông Đông Bắc. Cường độ giật cấp 9, cấp 11, giật cấp 14, với tốc độ di chuyển khoảng 25km/h.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão số 5 phát lúc 14h00 ngày 23/8/2025. Ảnh: nchmf

Dự báo trong khoảng 24 giờ tới, bão sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15-20km/h, vị trí tâm bão ở 18,3N-106,2E; trên vùng biển ven bờ từ Thanh Hóa đến Quảng Trị.

Đến 13 giờ ngày 26/8, bão sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, với tốc độ khoảng 15-20km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Dự báo tác động của bão:

Gió mạnh, sóng lớn, nước dâng trên biển:Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa):

Có gió mạnh cấp 8–9, vùng gần tâm bão cấp 10–11, giật cấp 14. Sóng biển cao 4,0–6,0m. Biển động dữ dội.

Từ trưa và chiều 24/8, vùng biển từ Thanh Hóa đến Huế (bao gồm Cồn Cỏ, Hòn Ngư):

Có gió mạnh dần lên cấp 6–8, sau tăng lên cấp 9–10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11–13, giật cấp 15. Sóng biển cao 4,0–6,0m, vùng gần tâm 6,0–8,0m. Biển động dữ dội.

Từ chiều 24/8, vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm Bạch Long Vĩ):

Có gió mạnh dần lên cấp 6–7, giật cấp 9. Sóng biển cao 2,0–4,0m. Biển động mạnh.

Nước dâng do bão:

Ven biển từ Ninh Bình – Bắc Quảng Trị: nước dâng do bão cao 0,5–1,2m.Mực nước dự báo: Sầm Sơn 3,2–3,6m; Hòn Ngư 3,3–3,8m; Vũng Áng 2,2–2,8m; Cửa Gianh 1,5–2,0m.

Cảnh báo: Thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như: Tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy; ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Gió mạnh trên đất liền: Từ đêm 24/8, khu vực đất liền Thanh Hóa – Quảng Trị:Có gió mạnh dần lên cấp 7–9, vùng gần tâm bão cấp 10–12, giật cấp 14-15.

Mưa lớn trên đất liền: Từ đêm 24/8 đến hết ngày 26/8:Khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ và từ Thanh Hóa – Huế có mưa lớn diện rộng, lượng mưa phổ biến 100–150mm, cục bộ >250mm.Riêng Thanh Hóa – Quảng Trị có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 150–300mm, có nơi >600mm.Nguy cơ mưa cường suất lớn >200mm/3h.

Cảnh báo: Đây là một cơn bão rất mạnh, tốc độ di chuyển nhanh, cường độ cực đại có thể đạt cấp 12-13, giật cấp 15. Xem nội dung chi tiết tin khẩn cấp về cơn bão số 5 được phát đi vào hồi 14 giờ ngày 23/8 tại đây.

LP