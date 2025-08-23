Bão số 5 liên tục tăng cấp, hướng thẳng về các tỉnh từ Thanh Hóa - Quảng Trị

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, vào hồi 10 giờ sáng nay 23/8, bão số 5 (tên quốc tế là Kajiki) tiếp tục di chuyển nhanh, cường độ lớn.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão số 5 phát lúc 11h00 ngày 23/8/2025. Ảnh: nchmf

Hồi 10 giờ ngày 23/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 115,8 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 380km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88km/giờ), giật cấp 11; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Dự báo bão di chuyển rất nhanh, tăng cấp rất mạnh, ngay từ đêm mai (24/8) đã gây mưa và gió mạnh cho ven biển Bắc Trung bộ, trọng tâm là Thanh Hóa đến Quảng Trị.

Dự báo đến 10 giờ ngày 24/8, bão số 5 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25km/h và tiếp tục mạnh thêm, gió giật cấp 10, cấp 11, gần tâm bão giật cấp 13, cấp 15.

Đến 10 giờ ngày 25/8, bão số 5 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h, vị trí tâm bão ở 18,3N-106,8E; trên vùng biển từ Thanh Hóa đến Huế, gió giật cấp 11-12, lên tới cấp 15.

10 giờ ngày 26/8 bão số 5 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới trên đất liền khu vực Trung Lào.

Tác động của bão gây sóng mạnh, gió lớn.

Trên biển:

- Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 4,0-6,0m, biển động dữ dội. Từ trưa và chiều 24/8, vùng biển từ Thanh Hóa đến Huế (bao gồm đặc khu Cồn Cỏ, Hòn Ngư) có gió mạnh dần lên cấp 6-8, sau tăng lên cấp 9-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 15; sóng biển cao 4,0-6,0m, vùng gần tâm 6,0-8,0m; biển động dữ dội.

Từ chiều ngày 24/8, vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 2,0-4,0m, biển động mạnh.

Nước dâng do bão và cảnh báo ngập lụt khu vực ven biển: Vùng ven biển Thanh Hóa - Quảng Trị có nước dâng do bão cao từ 0,5-1,0m. Mực nước tại Sầm Sơn (Thanh Hóa ) cao 3,2-3,6m, tại Hòn Ngư (Nghệ An) cao 3,3-3,7m, tại Vũng Áng (Hà Tĩnh) cao 3,1-3,4m và tại Cửa Gianh (Quảng Trị) cao 1,7-2,0m. Nguy cơ cao ngập úng tại những vùng trũng, thấp ở ven biển, cửa sông, các đảo từ Nghệ An tới Bắc Quảng Trị.

Thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như: Tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy; ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Trên đất liền:

- Từ đêm 24/8, trên đất liền từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 7-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 13-15.

Từ đêm 24/8 đến hết ngày 26/8, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến Huế có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 100- 150mm, cục bộ có nơi trên 250mm; riêng khu vực Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi trên 600mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>200mm/3h).

-Từ ngày 25-26/8: Khu vực thủ đô Hà Nội, Tp. Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông; khu vực Tp. Hồ Chí Minh chiều tối và tối có mưa, mưa rào và dông; Trong mưa dông cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

-Từ ngày 25-27/8, khu vực Thượng và Trung Lào có khả năng xảy ra mưa to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, riêng khu vực Trung Lào cục bộ có nơi trên 500mm.

Xem thông tin chi tiết cập nhật về cơn bão số 5 tại đây.

LP