Bão số 5 cách Nghệ An 660km, từ đêm nay đất liền Thanh Hóa có gió mạnh, mưa lớn

4 giờ sáng nay (24/8), vị trí tâm bão số 5 cách Nghệ An khoảng 660km, cách Hà Tĩnh khoảng 640km; sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 15, tốc độ khoảng 20km/h.

Bản đồ dự báo đường đi và cường độ của bão số 5 lúc 5h ngày 24/8/2025.

Hồi 4 giờ sáng 24/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 111,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc đặc khu Hoàng Sa, cách Nghệ An khoảng 660km về phía Đông Đông Nam, cách Hà Tĩnh khoảng 640km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15; di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20km/h.

Dự báo đến 4 giờ ngày 25/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc; 107,8 độ Kinh Đông, trên khu vực Nam Vịnh Bắc bộ, cách Nghệ An khoảng 230km, cách Hà Tĩnh khoảng 210km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13, giật cấp 15 và còn có thể mạnh thêm; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

Khu vực chịu ảnh hưởng gồm vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vịnh Bắc bộ, vùng biển Nam Quảng Trị - TP Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ).

4 giờ ngày 26/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc; 103,7E độ Kinh Đông; trên khu vực Thượng Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20km/h sau đó suy yến dần.

Đến 16 giờ ngày 26/8, bão số 5 suy yếu dần thành vùng áp thấp trên đất liền khu vực Thượng Lào.

Dự báo tác động của bão số 5

Trên biển:

Vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 15, sóng biển cao 5-7m, vùng gần tâm bão 7-9m, biển động dữ dội.

Từ trưa và chiều 24/8, vùng biển từ Thanh Hóa đến TP Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ) có gió mạnh dần lên cấp 6-8, sau tăng lên cấp 9-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 15; sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm 7-9m; biển động dữ dội.

Từ chiều 24/8, Bắc vịnh Bắc bộ (bao gồm các đặc khu Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9; riêng phía Nam khu vực Bắc vịnh Bắc bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao 2-4m; biển động mạnh.

Khu vực ven biển

Vùng ven biển từ Ninh Bình - Bắc Quảng Trị có nước dâng do bão cao từ 0,5-1,5m. Mực nước theo mốc trạm tại Sầm Sơn (Thanh Hóa) cao 3,3-3,8m, tại Hòn Ngư (Nghệ An) cao 3,5-4m, tại Vũng Áng (Hà Tĩnh) cao 2,5-3m và tại Cửa Gianh (Quảng Trị) cao 1,5-2m. Nguy cơ cao ngập úng tại những vùng trũng, thấp ở ven biển, cửa sông, các đảo từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị.

Cơ quan khí thượng cảnh báo, thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như: tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy, ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Trên đất liền

Từ đêm nay 24/8, trên đất liền từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 7-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14-15; vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8.

Từ đêm 24/8 đến hết ngày 26/8, ở khu vực đồng bằng Bắc bộ, Nam Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến TP Huế có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 100-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm; riêng khu vực Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 700mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>200mm/3h).

Từ ngày 25-26/8, khu vực Thủ đô Hà Nội, TP Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông; khu vực TP Hồ Chí Minh chiều tối và tối có mưa, mưa rào và dông. Trong mưa dông cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Từ ngày 25-27/8, khu vực Thượng và Trung Lào có khả năng xảy ra mưa to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, riêng khu vực Trung Lào cục bộ có nơi trên 500mm.

