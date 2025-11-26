Bão số 15 trên biển Đông liên tục đổi hướng phức tạp, có thể mạnh thêm

Theo bản tin mới nhất, sau khi vào Biển Đông bão số 15 sẽ liên tục đổi hướng di chuyển. Cụ thể, trong 24 giờ tới, bão đổi hướng từ Tây Bắc sang Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h và cường độ có khả năng mạnh thêm.

Quỹ đạo và cường độ bão số 15, cập nhật lúc 8h ngày 26/11/2025. Nguồn: NCHMF

Hồi 07 giờ ngày 26/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,3 độ Vĩ Bắc; 118,3 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 440km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Đến 4h ngày mai (27/11), vị trí tâm bão trên khu vực giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 200km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất lúc này đạt cấp 10, giật cấp 13.

Trong 24 giờ tiếp theo, bão lại đổi hướng, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và giảm tốc độ còn 5-10km/h, tiếp tục có khả năng mạnh thêm. Đến 4h ngày 28/11, vị trí tâm bão trên khu vực giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 150km về phía Bắc Tây Bắc, cường độ tăng lên cấp 11, giật cấp 14.

24 giờ sau đó, bão đổi sang hướng Tây, tốc độ chỉ 5km/h và giữ nguyên cường độ. Đến 4h ngày 29/11, vị trí tâm bão trên vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 250km về phía Tây Tây Bắc.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão lại di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 5km/h và cường độ suy yếu dần.

Do ảnh hưởng của bão số 15 (Koto), khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 6-7; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-10, giật cấp 13; sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão 6-8m; biển động rất mạnh.

Khoảng ngày 27-28/11, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 11, giật cấp 14, sóng biển cao 7-9m, biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

LP