Bão số 15 di chuyển chậm, liên tục đổi hướng, suy yếu dần

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết lúc 4h ngày 28/11, bão số 15 (tên quốc tế Koto) cách đảo Song Tử Tây khoảng 240km về phía Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 11 (118-133km/h), giật cấp 14.

Hướng di chuyển của bão số 15. (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia)

Dự báo đến 4 giờ ngày 29/11, bão trên vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 260km về phía Tây Bắc.

Bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 3 km/h, cường độ suy yếu dần. Sức gió mạnh nhất cấp 10, giật cấp 14.

Khu vực chịu ảnh hưởng là khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa), cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 4 giờ ngày 30/11, bão trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, cách vùng bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai khoảng 300km về phía Đông. Bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 5 km/h, cường độ suy yếu dần. Sức gió mạnh nhất cấp 9-10, giật cấp 13.

Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Gia Lai đến Khánh Hòa, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 4 giờ ngày 1/12, bão trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, cách vùng bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai khoảng 210km về phía Đông.

Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 3-5 km/h, cường độ tiếp tục suy yếu dần. Sức gió mạnh nhất cấp 9, giật cấp 12.

Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Từ 72-120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng Tây, sau có khả năng đổi hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 5 km/h và cường độ tiếp tục suy yếu dần.

Do tác động của bão, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 7-9; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-11, giật cấp 14; sóng cao 4-6m, vùng gần tâm bão 7-9m; biển động dữ dội.Vùng biển ngoài khơi từ Gia Lai đến Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 9-10, sóng biển cao 5-7m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

LP