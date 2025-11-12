Bão số 14 di chuyển chậm hướng về đảo Đài Loan

Bão số 14 di chuyển chậm hướng về đảo Đài Loan

Bão số 14 vẫn giữ nguyên hướng di chuyển và cường độ, di chuyển chậm hướng về đảo Đài Loan (Trung Quốc).

Vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc; 119,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. (Ảnh: Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 12/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc; 119,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88km/giờ), giật cấp 11. Di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, tốc độ khoảng 10km/h.

Dự báo đến 13 giờ ngày 13/11, bão trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Đài Loan (Trung Quốc) và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sức gió cấp 6, giật cấp 8. Bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, tốc độ 20 km/h. Khu vực ảnh hưởng là vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3.

Đến 1 giờ ngày 14/11, bão trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Đài Loan (Trung Quốc), sức gió dưới cấp 6, suy yếu dần thành một vùng áp thấp, di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, tốc độ khoảng 20 km/h.

Do tác động của bão, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão 5-7m, biển động rất mạnh.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Hồi 10 giờ ngày 12/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,7 độ Vĩ Bắc; 119,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông.

Theo TTXVN