Bão số 11 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, khu vực Thanh Hóa mưa vừa, mưa to

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ áp thấp nhiệt đới phát lúc 8h ngày 6/10/2025.

Hồi 7h ngày 6/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 22,0 độ Vĩ Bắc; 107,1 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50 - 61 km/h), giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 20 - 25 km/h.

Dự báo đến 19h ngày 6/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 22,5 độ Vĩ Bắc; 104,8 độ Kinh Đông, trên khu vực vùng núi Bắc Bộ và suy yếu thành vùng áp thấp với sức gió mạnh dưới cấp 6.

Vùng nguy hiểm là phía Bắc vĩ tuyến 20,00°N; phía Tây kinh tuyến 109,00°E. Khu vực chịu ảnh hưởng là khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, đất liền khu vực Quảng Ninh và Lạng Sơn, với cấp độ rủi ro thiên tai ở mức cấp 3.

Khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa mưa vừa, mưa to

Từ sáng 6/10 đến hết đêm 7/10, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ có mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 100 - 200 mm, có nơi trên 300 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 150 mm trong 3 giờ. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 50 - 150 mm, có nơi trên 200 mm.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất

Cũng theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, trong 9 giờ qua (từ 0 giờ đến 9 giờ ngày 6/10), khu vực, khu vực các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh và Thanh Hóa đã có mưa vừa, mưa to đến rất to.

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường.

Riêng tỉnh Thanh Hóa, các khu vực sau được cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở: Hiền Kiệt, Hồi Xuân, Mường Lý, Phú Lệ, Tam Chung, Trung Sơn, Trung Thành; Bá Thước, Biện Thượng, Cẩm Tân, Cẩm Thạch, Cẩm Thủy, Cẩm Tú, Cẩm Vân, Cổ Lũng, Điền Lư, Điền Quang, Định Hòa, Định Tân, Giao An, Hà Long, Hà Trung, Hoằng Giang, Hoạt Giang, Kiên Thọ, Kim Tân, Lam Sơn, Linh Sơn, Minh Sơn, Nam Xuân, Ngọc Lặc, Ngọc Liên, Ngọc Trạo, Nguyệt Ấn, Nhi Sơn, Quang Trung, Phú Xuân, Pù Luông, Quý Lộc, Quý Lương, Sao Vàng, Tây Đô, Thạch Bình, Thạch Lập, Thành Vinh, Thiên Phủ, Thiệu Hóa, Thiệu Quang, Thiệu Tiến, Thiệu Toán, Thiệu Trung, Thọ Bình, Thọ Lập, Thọ Long, Thọ Ngọc, Thọ Phú, Thọ Xuân, Tống Sơn, Triệu Lộc, Trung Lý, Vân Du, Vĩnh Lộc, Xuân Hòa, Xuân Lập, Xuân Tín, Yên Định, Yên Ninh, Yên Phú, Yên Trường (xem danh sách chi tiết tại đây).

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1.

Nguyên Mai