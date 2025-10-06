Bão số 11 đã đi vào đất liền tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc và tiếp tục suy yếu

Từ sáng sớm 6/10 đến hết đêm 7/10, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ có mưa to, lượng mưa phổ biến 100–200 mm, có nơi trên 300 mm. Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa có mưa vừa-mưa to.

Sơ đồ đường đi của cơn bão. (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay (6/10), bão số 11 (tên quốc tế là Matmo) đã đi vào đất liền khu vực Phòng Thành, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Do ảnh hưởng của bão, tại Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; Cô Tô có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; vùng ven biển Quảng Ninh-Hải Phòng có gió giật cấp 6–7.

Hồi 04 giờ, vị trí tâm bão ở khoảng 22,0°N-107,6°E, trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8 (62–74 km/giờ), giật cấp 10.

Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Dự báo diễn biến (12 giờ tới)

Đến 16 giờ ngày 06/10 bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20 km/giờ

Vị trí: 22,4°N – 105,4°E, trên khu vực vùng núi Bắc Bộ.

Cường độ: Suy yếu thành vùng áp thấp (cấp <6)

Vùng nguy hiểm: Phía Bắc vĩ tuyến 20,00°N; phía Tây kinh tuyến 109,50°E

Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3 – khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, đất liền Quảng Ninh và Lạng Sơn

Dự báo tác động của bão

Trên biển

Khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô) có gió mạnh cấp 6–7, giật cấp 8–9, sóng biển cao 2,0–3,0 m, biển động mạnh (nguy hiểm đối với tàu thuyền).

Trên đất liền

Trên đất liền khu vực Quảng Ninh và Lạng Sơn gió mạnh cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 9 (cây cối rung chuyển, khó đi ngược gió).

Mưa lớn

Từ sáng sớm 6/10 đến hết đêm 7/10, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ có mưa to, lượng mưa phổ biến 100–200 mm, có nơi trên 300 mm.

Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa có mưa vừa-mưa to, lượng mưa 50-150 mm, có nơi trên 200 mm.

Khu vực Hà Nội: ít khả năng chịu ảnh hưởng của gió bão, cần đề phòng dông, lốc và gió giật mạnh. Dự báo từ sáng 06/10 đến hết ngày 07/10 có mưa vừa – mưa to (50–100 mm, có nơi trên 150 mm).

Dông, lốc xoáy

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh.

Theo Vietnam+