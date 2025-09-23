Bão RAGASA đang giảm cấp nhưng vẫn ở cấp siêu bão và rất mạnh

Tại cuộc họp ứng phó với bão RAGASA tại Cục Khí tượng Thủy văn vào sáng 23/9, các chuyên gia đánh giá nhiều khả năng siêu bão RAGASA sẽ giảm cấp mạnh trước khi vào Vịnh Bắc Bộ.

Sáng 23/9, tại Cục Khí tượng Thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) diễn ra cuộc họp về công tác dự báo để ứng phó với bão RAGASA do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp chủ trì.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp chủ trì cuộc họp về công tác dự báo để ứng phó với bão số 9 (RAGASA)

Báo cáo tại cuộc họp, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia nhận định: “Có nhiều kịch bản hướng về đi, cường độ và khu vực chịu tác động nhưng khả năng cao bão RAGASA sẽ đi lệch về hướng Bắc. Do có tác động với không khí lạnh và ma sát khi đi qua phía Trung Quốc,...nên khả năng cao cơn bão này sẽ giảm cấp khi tiến vào Vịnh Bắc Bộ".

Theo ông Khiêm, khi tiến vào Bắc Vịnh Bắc Bộ, bão số 9 sẽ giảm xuống cấp 10-12, sau đó giảm tiếp xuống cấp 8-9 và mạnh nhất khoảng cấp 10 khi đổ bộ vào bờ biển từ Quảng Ninh - Thanh Hóa.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia

Thống nhất quan điểm với Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, bà Phạm Thị Thanh Ngà, Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) nhận định: "Bão RAGASA đã đạt đỉnh về cường độ nên khả năng chỉ duy trì 12-24h tới. Rất có thể, bão sẽ tương tác với áp cao lạnh nên dẫn tới nhiều hình thái thời tiết khá phức tạp. Với tác động như này thì khả năng bão sẽ suy yếu rất nhanh khi qua bán đảo Lôi Châu. Với mặt đệm không khí lạnh tương tác như bây giờ, khả năng có mưa quy mô vừa".

Bà Phạm Thị Thanh Ngà, Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường)

Ông Hoàng Đức Cường - Phó Cục trưởng Cục Khí tượng thủy văn đánh giá: "Đây là cơn bão lớn nhất từng vào Biển Đông. Dự báo hiện nay đang thiên về phương án di chuyển lệch Bắc hơn cơn bão Yagi. Kịch bản xấu nhất cơn đi qua giữa bán đảo Lôi Châu của Trung Quốc, như vậy sẽ giống Yagi. Xu thế, đến thời điểm này, bão bắt đầu giảm cấp nhưng vẫn ở cấp siêu bão và rất mạnh. Đường đi của bão các trung tâm dự báo trên thế giới đều thống nhất nhận định đường đi của bão chếch lên phía Hong Kong, Ma Cau, qua bán đảo Lôi Châu vào Vịnh Bắc Bộ và sẽ giảm cấp khi vào Việt Nam".

Ông Hoàng Đức Cường, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng thủy văn

Theo ông Cường, dự báo, sóng biển cao 6-8m, vùng gần tâm bão sóng biển rất lớn, cao trên 10 m. Khu vực ngoài khơi Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ) có sóng cao 4-6m. Vùng biển ven bờ các tỉnh Quảng Ninh-Thanh Hóa (bao gồm cả các đặc khu Vân Đồn, Cô Tô và Cát Hải) có sóng cao 2-4m.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp

Do ảnh hưởng của bão, vùng mưa lớn tập trung ở Bắc Bộ, Thanh Hóa - Hà Tĩnh (70-150mm). Khu vực Thái Nguyên, Nam Tuyên Quang, Lào Cai, Phú Thọ, vùng đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa mưa 150-250mm, cục bộ trên 400mm.

Toàn cảnh cuộc họp

Phát biểu tổng kết cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp khẳng định: "Bão sẽ tác động và Việt Nam với cường độ sẽ giảm khi vào bờ. Lượng mưa khả năng không quá cực đoan như các cơn bão trước, đặc biệt như cơn số 5.

Cơn bão này gây nguy cơ rất cao về những hình thái thời tiết nguy hiểm, đề nghị giữ nguyên cảnh báo trên biển, kể cả Vịnh Bắc Bộ, đặc khu Hoàng Sa.

Các giải pháp ứng phó trên biển vẫn giữ ở mức cao. Trên bờ, vùng ảnh hưởng trọng tâm là Bắc Bộ, một phần của Bắc Trung Bộ.

Khi đổ bộ Việt Nam giảm cấp còn khoảng cấp 8-9. Với sức gió này, làm ảnh hưởng đổ cây cối, nhà cửa, nguy cơ cao dông lốc là rất lớn. Đây là hiện tượng rất khó cảnh báo".

