Bảo hiểm y tế hoàn thành sớm mục tiêu 5 năm với tỷ lệ bao phủ 95,2% dân số

Ngày 4/2, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho biết với tỷ lệ bao phủ đạt 95,2% dân số vào cuối năm 2025, chính sách bảo hiểm y tế đã hoàn thành sớm 5 năm mục tiêu đề ra, trở thành trụ cột vững chắc trong hệ thống an sinh xã hội nước ta.

Con số này đã vượt 0,16% chỉ tiêu được giao tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, đồng thời giúp Việt Nam hoàn thành sớm 5 năm mục tiêu của Nghị quyết số 42-NQ/TW (đến năm 2030 đạt trên 95% dân số tham gia bảo hiểm y tế).

Đây là mức bao phủ cao nhất từ trước đến nay và được duy trì ổn định trên phạm vi toàn quốc trong bối cảnh thách thức lớn từ thiên tai, biến đổi khí hậu và điều kiện kinh tế-xã hội còn khó khăn tại nhiều địa phương. Kết quả này khẳng định năng lực tổ chức thực hiện chính sách ngày càng nâng cao, gắn kết chặt chẽ mục tiêu an sinh với yêu cầu phát triển bền vững.

Báo cáo từ Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho thấy năm 2025, hệ thống y tế toàn quốc ước tính phục vụ khoảng 195,5 triệu lượt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với tổng chi phí đề nghị thanh toán khoảng 161.628 tỷ đồng. Những con số này cho thấy vai trò nòng cốt của Quỹ bảo hiểm y tế trong việc đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của Nhân dân.

Đáng chú ý, chính sách bảo hiểm y tế đã phát huy vai trò là “lá chắn” tài chính quan trọng cho các nhóm yếu thế và người mắc bệnh hiểm nghèo. Trên thực tế, Quỹ bảo hiểm y tế đã chi trả hàng tỷ đồng cho nhiều ca bệnh phức tạp. Điển hình trong năm 2025, một bệnh nhân tại xã Châu Thới (tỉnh Cà Mau) mắc bệnh thiếu yếu tố VIII di truyền đã được chi trả mức kỷ lục gần 6,7 tỷ đồng. Hay, nhiều trường hợp bệnh nhi điều trị kỹ thuật cao như ghép tạng, phẫu thuật tim mạch cũng được bảo đảm quyền lợi thỏa đáng, giúp giảm gánh nặng tài chính và nguy cơ tái nghèo do bệnh tật.

Bên cạnh đó, công tác thực hiện chính sách đã có bước tiến lớn về mặt công nghệ. Đến năm 2025, hệ thống bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đã hoàn thiện 70 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, tích hợp 100% trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Việc ứng dụng thẻ bảo hiểm y tế điện tử trên các nền tảng VssID và VNeID đã giúp đơn giản hóa tối đa thủ tục hành chính. Thống kê cho thấy hơn 91% hồ sơ (tương ứng 113,57 triệu hồ sơ) được tiếp nhận và giải quyết điện tử. Những nỗ lực cải cách này đã đưa mức độ hài lòng của người dân đạt 89,5%, vượt 4,5% so với mục tiêu Nghị quyết 28-NQ/TW đề ra cho năm 2025.

Thành tựu bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn qua là minh chứng cho sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và sự phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Không chỉ dừng lại ở con số số lượng, chính sách đã hiện thực hóa quan điểm phát triển bao trùm, "không để ai bị bỏ lại phía sau."

Quán triệt tinh thần Đại hội 14 của Đảng, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho biết trong giai đoạn tới, chính sách bảo hiểm y tế sẽ chuyển dịch mạnh mẽ từ bao phủ rộng sang phát triển chất lượng cao, bền vững và hiệu quả. Trọng tâm sẽ là nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, hiện đại hóa quản lý Quỹ và bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho người tham gia, góp phần nâng cao sức cạnh tranh quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới./.

Theo TTXVN