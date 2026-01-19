Báo giá cửa nhôm Maxpro mới nhất năm 2026 - HTWindow

Đầu tư vào cửa nhôm Maxpro không chỉ là trang bị cho ngôi nhà một hệ thống bao che chắc chắn, mà còn là nâng tầm giá trị thẩm mỹ đẳng cấp theo tiêu chuẩn Nhật Bản. Với bề mặt mịn màng và màu sắc sang trọng, Maxpro hiện là dòng nhôm được săn đón nhất trong mùa xây dựng 2026. Tuy nhiên, mức báo giá cửa nhôm Maxpro thường có sự biến động tùy thuộc vào hệ nhôm, loại kính và phụ kiện đi kèm. Để quý khách hàng có cái nhìn tổng quan và thực tế nhất, HTWINDOW xin gửi đến bảng tổng hợp chi phí thi công trọn gói, giúp bạn giải đáp thắc mắc về giá thành và những giá trị vượt trội mà dòng nhôm này mang lại.

Tại sao cửa nhôm Maxpro lại dẫn đầu xu hướng năm 2026?

Không phải ngẫu nhiên mà giữa hàng chục thương hiệu nhôm trên thị trường, Maxpro lại được các kiến trúc sư ưu ái lựa chọn cho các căn biệt thự biển, resort và penthouse cao cấp.

- Công nghệ xử lý bề mặt ED (Electro-Deposition): Đây là ưu thế giúp nhôm Maxpro có độ bền màu trên 50 năm. Lớp phủ này tạo ra bề mặt nhẵn bóng, kháng hoàn toàn bụi bẩn và đặc biệt là khả năng chống muối biển – giải pháp hoàn hảo cho khí hậu Việt Nam.

- Thẩm mỹ tinh tế: Các tông màu như champagne, nâu, đen mang lại vẻ đẹp quý tộc, khác biệt hoàn toàn với các dòng sơn tĩnh điện thông thường.

- Độ dày vượt trội: Thanh nhôm Maxpro thường có độ dày từ 1.4mm đến 3.0mm, đảm bảo kết cấu cực kỳ chắc chắn, chịu được áp lực gió bão lớn.

Tiêu chuẩn xanh: Vật liệu nhôm Maxpro thân thiện với môi trường và có khả năng tái chế cao, phù hợp với tiêu chuẩn kiến trúc bền vững năm 2026.

Maxpro là thương hiệu cửa nhôm cao cấp của Nhật Bản

Bảng báo giá cửa nhôm Maxpro cập nhật năm 2026

HTWINDOW tự hào là đơn vị ủy quyền thi công nhôm Maxpro chính hãng. Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng bảng báo giá cửa nhôm maxpro chi tiết dựa trên các hệ nhôm phổ biến nhất:

BẢNG BÁO GIÁ CỬA NHÔM MAXPRO DIỄN GIẢI Đơn vị Giá/ m2 VÁCH KÍNH CỐ ĐỊNH Nhôm Maxpro công nghệ anodise.

Hệ R65 Plus.

Kính hộp 6mm+12Ar+6mm

2 lớp cường lực Hải Long

Phụ kiện Cmech nhập khẩu đồng bộ m2 2.200.000 CỬA SỔ MỞ QUAY, MỞ HẤT Nhôm Maxpro công nghệ anodise.

Hệ R65 Plus

Kính hộp 6mm+12Ar+6mm

2 lớp cường lực Hải Long

Phụ kiện Cmech nhập khẩu đồng bộ m2 3.900.000 CỬA ĐI MỞ TRƯỢT Nhôm Maxpro công nghệ anodise.

Hệ R83.

Kính hộp 6mm+12Ar+6mm.

2 lớp cường lực Hải Long.

Phụ kiện Cmech nhập khẩu đồng bộ. m2 3.900.000 CỬA ĐI MỞ TRƯỢT Nhôm Maxpro công nghệ anodise.

Hệ SD115.

Kính hộp 6mm+12Ar+6mm.

2 lớp cường lực Hải Long.

Phụ kiện Cmech nhập khẩu đồng bộ. m2 4.500.000 CỬA ĐI XẾP TRƯỢT Nhôm Maxpro công nghệ anodise.

Hệ R80.

Kính hộp 6mm+12Ar+6mm.

2 lớp cường lực Hải Long.

Phụ kiện Cmech nhập khẩu đồng bộ. m2 4.500.000 CỬA ĐI MỞ QUAY Nhôm Maxpro công nghệ anodise.

Hệ R65 Plus.

Kính hộp 6mm+12Ar+6mm.

2 lớp cường lực Hải Long

Phụ kiện Cmech nhập khẩu đồng bộ m2 4.200.000

Lưu ý: Bảng giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10% và giá có thể thay đổi với các yêu cầu đặc biệt khác của chủ đầu tư.

Liên hệ ngay với HTWindow để được tư vấn, báo giá cửa nhôm Maxpro tốt nhất

4 yếu tố chính quyết định báo giá cửa nhôm Maxpro

Tại sao cùng là cửa nhôm Maxpro nhưng mức giá lại khác nhau? Dưới đây là 4 yếu tố then chốt có thể ảnh hưởng tới chi phí đầu tư:

- Độ dày profile và lớp phủ: Profile nhôm Xingfa Maxpro chuẩn có độ dày từ 1.6mm - 2.0mm. Lớp phủ sơn tĩnh điện hoặc Anodized cao cấp quyết định độ bền màu sắc và giá thành.

- Loại kính và số lớp kính: Đây là yếu tố tạo nên sự khác biệt lớn về giá và hiệu năng. Kính 2 lớp (5.38mm, 6.38mm) là phổ biến. Kính 3 lớp, kính Low-E cách nhiệt siêu tốt hoặc kính an toàn dày sẽ có mức giá cao hơn.

- Phụ kiện đi kèm: Phụ kiện là linh hồn của bộ cửa. Phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm profile có giá hợp lý, trong khi phụ kiện nhập khẩu cao cấp (Đức, Italia) giúp cửa vận hành mượt mà, bền bỉ hơn nhưng đi kèm chi phí cao hơn.

- Độ phức tạp thiết kế và quy mô lắp đặt: Cửa có kích thước quá khổ, thiết kế góc cạnh phức tạp, uốn cong hay lắp đặt ở vị trí cao sẽ làm tăng chi phí gia công và nhân công. Đơn hàng số lượng lớn thường được áp dụng chính sách giá ưu đãi.

Giá cửa nhôm Maxpro còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác

Chương trình "Vòng Quay May Mắn" – Săn Voucher giảm ngay 7%

Năm 2026, HTWINDOW mang đến trải nghiệm dịch vụ hoàn toàn mới cho khách hàng thông qua nền tảng website trực tuyến. Chúng tôi hiểu rằng đầu tư xây dựng là việc lớn, và một khoản tiết kiệm nhỏ cũng vô cùng quý giá.

Vì thế, để nhận được những ưu đãi hấp dẫn, bạn chỉ cần làm theo các bước sau:

- Truy cập vào Website chính thức của HTWINDOW .

- Tham gia trò chơi "Vòng Quay May Mắn" hiện ngay trên màn hình trang chủ.

- Nhận mã ưu đãi trực tiếp: Bạn có cơ hội trúng ngay voucher GIẢM GIÁ LÊN ĐẾN 7% trên tổng giá trị hợp đồng thi công cửa nhôm Maxpro.

Đây là chương trình tri ân đặc biệt, giúp quý khách hàng sở hữu dòng nhôm cao cấp của Nhật Bản với mức giá không thể hợp lý hơn.

Đầu tư vào cửa nhôm Maxpro là đầu tư cho sự an tâm và vẻ đẹp bền vững của ngôi nhà. Với báo giá cửa nhôm Maxpro 2026 cực kỳ cạnh tranh cùng chương trình Vòng quay may mắn giảm ngay 7%, HTWINDOW tự tin là điểm dừng chân lý tưởng cho mọi chủ đầu tư. Đừng bỏ lỡ cơ hội sở hữu không gian sống đẳng cấp thượng lưu với mức chi phí tối ưu nhất. Hãy nhấc máy gọi ngay hotline 0924.76.7979 - 0988.755.279 hoặc truy cập website của chúng tôi để "quay thưởng" và nhận báo giá chính xác nhất hôm nay!