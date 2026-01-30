Bảo đảm môi trường học tập hiện đại, an toàn

Với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, sự nỗ lực của ngành giáo dục cùng sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân, công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia (CQG) ở các cấp học nói chung, cấp THPT nói riêng trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, bảo đảm môi trường học tập hiện đại, an toàn vì mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Từ chủ trương xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, cơ sở vật chất Trường THPT Thiệu Hóa được quan tâm đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại.

Từ mục tiêu và yêu cầu đặt ra, công tác xây dựng trường THPT đạt CQG được các nhà trường xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong từng năm học. Theo đó, ngoài quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, nhiệm vụ này còn được các nhà trường gắn với yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá và chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo.

Cô giáo Hoàng Thị Hải, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Thiệu Hóa cho biết: "Xây dựng trường học đạt CQG là chủ trương lớn mang tính chiến lược của ngành giáo dục nhằm chuẩn hóa cơ sở hạ tầng, trang thiết bị dạy học cũng như chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, giáo viên và nâng cao chất lượng giáo dục. Do đó, trong quá trình xây dựng, nhà trường đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, ngành giáo dục huy động mọi nguồn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường, lớp học, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, quản lý, giáo viên".

Với cách làm này, trước khi được công nhận trường đạt CQG mức độ I năm 2020 nhà trường đã được đầu tư xây dựng nhiều hạng mục giáo dục quan trọng như chỉnh trang khuôn viên sân trường theo hướng xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện; xây dựng mới các phòng học văn hóa; phòng học bộ môn; nhà đa năng... Mới đây, nhà trường tiếp tục được đầu tư và đưa vào sử dụng thêm 10 phòng học mới. Hiện, nhà trường đang tập trung tham mưu xây dựng khu sân chơi bãi tập cho học sinh. Dự kiến khi công trình này hoàn thiện, nhà trường sẽ đề nghị công nhận lại trường đạt CQG mức độ I vào tháng 5/2026.

Kết quả đạt được trong xây dựng trường đạt CQG đã góp phần quan trọng vào mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Nhiều năm qua, chất lượng giáo dục của nhà trường luôn nằm trong tốp 10 đến 15 trường THPT trong toàn tỉnh. Hằng năm, tỷ lệ học sinh có học lực khá, giỏi trở lên đạt 84%, hạnh kiểm khá, tốt trên 98%. Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT luôn đạt 100%; kết quả thi vào các trường đại học, cao đẳng ổn định và tăng đều qua từng năm học. Năm học 2024-2025 nhà trường có 433/462 học sinh trúng tuyển vào đại học, đạt tỷ lệ 93.72%. Cũng trong năm học này học sinh nhà trường đoạt 44 giải học sinh giỏi cấp tỉnh. Trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hóa năm học 2025-2026 nhà trường có 38/50 em dự thi đoạt giải, xếp thứ 12 trong số hơn 100 trường THPT toàn tỉnh...

Không chỉ Trường THPT Thiệu Hóa, với sự nỗ lực từ nhiều phía đã có không ít trường THPT trên địa bàn tỉnh đạt CQG như: Trường THPT Quảng Xương I, THPT Ba Đình, THPT Lương Đắc Bằng, Trường THPT Hậu Lộc 3... Tuy nhiên, đánh giá của ngành giáo dục cũng như ghi nhận từ thực tiễn cho thấy, vẫn còn nhiều trường THPT gặp khó trong công tác xây dựng chuẩn. Theo quy định, để đạt CQG, một trường THPT phải đáp ứng 5 tiêu chí đó là: Tổ chức và quản lý nhà trường; cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh; chất lượng giáo dục; tài chính, cơ sở vật chất và thiết bị dạy học; quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội. Với 5 tiêu chí trên, nhiều lãnh đạo trường THPT cho rằng, tiêu chí tài chính, cơ sở vật chất và thiết bị dạy học là tiêu chí khó thực hiện đối với các nhà trường nếu không có sự quan tâm đầu tư từ phía cấp ủy, chính quyền và ngành giáo dục cũng như sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, đến hết năm 2025 toàn tỉnh có 69/104 trường THPT đạt CQG, đạt tỷ lệ 66,3%, tăng gần 30 trường so với năm 2020. Tuy nhiên, nếu so sánh với các bậc học mầm non, tiểu học và THCS thì số lượng trường THPT trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn vẫn còn khiêm tốn. Hiện tại, ở cấp học mầm non toàn tỉnh đã có 586/677 trường đạt chuẩn, đạt tỷ lệ 86,56%; tiểu học có 539/588 trường đạt chuẩn, đạt tỷ lệ 91,67% và THCS có 526/610 trường, đạt tỷ lệ 86,2%.

Xây dựng trường học đạt CQG là yêu cầu khách quan của sự nghiệp giáo dục nhằm chuẩn hóa cơ sở vật chất cũng như đội ngũ giáo viên, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới. Tuy nhiên, với kết quả đạt được ở bậc học THPT như hiện nay, đòi hỏi sự vào cuộc tích cực hơn nữa từ ngành giáo dục cũng như các cấp ủy đảng, chính quyền. Đặc biệt, cùng với việc duy trì chất lượng giáo dục, bản thân các đơn vị trường cần tiếp tục làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, tranh thủ mọi nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa bảo đảm các tiêu chí của trường đạt CGQ.

Bài và ảnh: Phong Sắc