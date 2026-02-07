Bảo đảm lưới truyền tải liên tục, an toàn dịp Tết

Với lưu lượng truyền tải xấp xỉ 30 tỷ kWh mỗi năm, hệ thống lưới truyền tải qua địa bàn Thanh Hóa không chỉ giữ vai trò then chốt đối với sản xuất, dân sinh trong tỉnh mà còn là “mắt xích” quan trọng bảo đảm dòng điện thông suốt liên miền Bắc - Nam. Truyền tải điện Thanh Hóa đang tập trung cao độ cho công tác rà soát, bảo dưỡng thiết bị, kiểm soát phụ tải và triển khai đồng bộ các phương án vận hành an hệ thống lưới 220kV và 500kV, quyết tâm giữ mạch điện thông suốt, an toàn phục vụ Nhân dân đón Xuân, vui Tết.

Truyền tải điện Thanh Hóa đang tập trung cao độ cho công tác rà soát, bảo dưỡng thiết bị.

Những ngày cận Tết, tại Trạm biến áp 220kV Nông Cống trên địa bàn xã Thắng Lợi, không khí làm việc khẩn trương trên từng vị trí vận hành. Các kíp trực tăng cường kiểm tra cấu hình rơle bảo vệ, rà soát dao cách ly, soi phát nhiệt các điểm tiếp xúc trên thiết bị và đường dây.

Tổng kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ, đánh giá toàn diện thông số kỹ thuật tại Trạm biến áp 220kV Nông Cống.

Trạm đang triển khai đợt tổng kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ, đánh giá toàn diện thông số kỹ thuật để xử lý sớm các khiếm khuyết tiềm ẩn, hạn chế nguy cơ sự cố trong thời điểm phụ tải biến động và nhu cầu cấp điện phục vụ sinh hoạt, lễ tết.

Công nhân kiểm tra, rà soát các khiếm khuyết tiềm ẩn trên lưới.

Anh Lê Minh Toàn, Trạm trưởng Trạm biến áp 220kV Nông Cống cho biết: "Dịp Tết, một số nhà máy tạm dừng sản xuất nên áp lực về sản lượng không quá lớn, song yêu cầu về an toàn, liên tục của hệ thống lại cấp bách hơn. Vì vậy, đơn vị tăng cường kiểm tra toàn bộ thiết bị, bảo đảm phương thức vận hành hợp lý theo các cấp điều độ, duy trì tốt nguồn tự dùng tại trạm. Công tác bảo đảm an ninh, an toàn điện cũng được đặt lên hàng đầu. Chúng tôi cũng phối hợp với chính quyền địa phương phòng ngừa các hành vi xâm phạm hành lang an toàn lưới điện, hạn chế tối đa sự cố chủ quan; nếu có tình huống khách quan phát sinh phải xử lý nhanh nhất để không gián đoạn cung ứng điện".

Cán bộ kỹ thuật Trạm biến áp 220kV Nông Cống quét mã QR kiểm tra mức độ tin cậy của thiết bị.

Chúng tôi phối hợp với chính quyền địa phương phòng ngừa các hành vi xâm phạm hành lang an toàn lưới điện, hạn chế tối đa sự cố chủ quan; nếu có tình huống khách quan phát sinh phải xử lý nhanh nhất để không gián đoạn cung ứng điện. Anh Lê Minh Toàn, Trạm trưởng Trạm biến áp 220kV Nông Cống.

Từ cuối năm 2025, khối lượng quản lý vận hành của Truyền tải điện Thanh Hóa tiếp tục tăng khi đảm nhiệm thêm hơn 556km đường dây 500kV. Để đảm bảo cấp điện phục vụ Tết Bính Ngọ 2026, Tổ quản lý vận hành đường dây cũng đang chia ca, kíp bảo dưỡng toàn bộ lưới truyền tải, tăng cường công tác kiểm tra, xử lý khiếm khuyết trên các tuyến.

Truyền tải điện Thanh Hóa hiện đảm nhiệm vận hành 556km đường dây 500kV mạch 3.

Địa hình tuyến đường dây đi qua nhiều địa bàn phức tạp như núi cao, rừng rậm, đơn vị đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) gắn camera, thiết bị soi phát nhiệt giúp phát hiện nhanh các bất thường.

Kỹ thuật viên ngành điện sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) gắn camera, thiết bị soi phát nhiệt giúp phát hiện nhanh các bất thường.

Ông Dương Quảng Hàm, Tổ phó Tổ quản lý vận hành đường dây Thiệu Hóa cho biết: "Để rút ngắn thời gian cắt điện, chúng tôi chia thành nhiều nhóm công tác nhỏ để kiểm tra các vị trí cột, thi công xuyên trưa, tối để bảo đảm nhanh chóng cung cấp điện trở lại cho bà con trong dịp Tết.

Việc sử dụng thiết bị UAV đặc biệt hiệu quả tại những đoạn tuyến hiểm trở, khó tiếp cận, vừa tiết kiệm nhân lực vừa nâng cao độ chính xác trong kiểm tra. Đơn vị đang từng bước xây dựng các đường bay tự động, hướng tới chuẩn hóa quy trình kiểm tra bằng công nghệ".

Hiện nay, Truyền tải điện Thanh Hóa đang quản lý, vận hành hệ thống lưới truyền tải gồm 5 trạm biến áp 220kV; 2 trạm biến áp 500kV với tổng dung lượng 2.100 MVA. Tổng chiều dài đường dây 500kV hơn 556km, đường dây 220kV gần 578km. Năm 2025, tổng lưu lượng điện truyền tải qua hệ thống đường dây và trạm biến áp 220kV, 500kV do Truyền tải điện Thanh Hóa quản lý đạt gần 29,8 tỷ kWh; riêng phụ tải cấp cho tỉnh Thanh Hóa hơn 9,7 tỷ kWh.

Ông Nguyễn Trường Giang, Phó Truyền tải điện Thanh Hóa.

Ông Nguyễn Trường Giang, Phó Truyền tải điện Thanh Hóa cho biết: Trong dịp Tết Bính Ngọ, lực lượng kỹ thuật tại các trạm biến áp, tuyến đường dây qua địa bàn Thanh Hóa duy trì chế độ làm việc, trực ca xuyên suốt 24/24h. Đơn vị cũng tăng cường ứng trực để xử lý những điểm xung yếu trên tuyến có nguy cơ xảy ra sự cố; phối hợp cùng chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra an toàn hành lang tuyến lưới điện cao áp, sẵn sàng ứng phó, xử lý nhanh sự cố nếu phát sinh.

Trong dịp Tết Nguyên đán, chúng tôi rất mong nhận được sự phối hợp của chính quyền địa phương và người dân trong việc bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, nhất là các hoạt động dựng cây nêu, thả bóng bay, đèn trời, nổ pháo hoa... Năm 2026, Truyền tải điện Thanh Hóa sẽ nỗ lực vận hành tuyến đường dây bằng công nghệ hiện đại như kiểm tra bằng UAV và quét lada, thiết lập đường bay tự động để sớm phát hiện các bất thường, khiếm khuyết xảy ra trên hệ thống. Ông Nguyễn Trường Giang, Phó Truyền tải điện Thanh Hóa

Minh Hằng