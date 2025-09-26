Bão Bualoi: Philippines sơ tán 400.000 người, 3 trường hợp tử vong

Philippines đã sơ tán hơn 400.000 người và xác nhận ít nhất 3 trường hợp tử vong ngày 26/9 do ảnh hưởng của bão nhiệt đới Bualoi, trong bối cảnh quốc gia Đông Nam Á này vẫn đang phải khắc phục hậu quả nặng nề của bão Ragasa ngay trước đó.

Người dân Philippines bị ảnh hưởng bởi bão Bualoi. (Nguồn: AP)

Các quan chức phòng vệ dân sự tại vùng Bicol, phía Nam Luzon, xác nhận ba người đã thiệt mạng sau khi tường bị đổ sập và cây cối bị bão nhổ bật gốc.

Bão Bualoi đã đổ bộ lần đầu tiên vào San Polocarpo, Đông Samar lúc 23 giờ 30 tối 25/9, mang theo mưa lớn dữ dội và gió mạnh.

Ghi nhận vào lúc hơn 2 giờ ngày 26/9, bão Bualoi đạt sức gió tối đa duy trì ở mức 120km/h, gió giật đến 165km/h.

Sau đó bão Bualoi đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và tiếp tục đổ bộ lần thứ hai tại Palanas, tỉnh Masbate vào lúc 4h sáng 26/9 và đang di chuyển về phía Tây-Tây Bắc với tốc độ gió duy trì là 110km/h./.

Theo TTXVN