Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Bão Bualoi đã mạnh lên cấp 12, đêm 26/9 sẽ đi vào Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 25/9, bão Bualoi đã mạnh lên cấp 12. Dự báo khoảng đêm 26/9 bão Bualoi sẽ vào Biển Đông và trở thành bão số 10 trong năm 2025.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 25/9, bão Bualoi đã mạnh lên cấp 12. Dự báo khoảng đêm 26/9 bão Bualoi sẽ vào Biển Đông và trở thành bão số 10 trong năm 2025.

Hướng đi của cơn bão. (Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia)

Trước đó, thông tin sơ bộ về bão Bualoi, Tiến sỹ Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết đây là cơn bão số 20 trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương.

Theo dự báo của các mô hình cũng như các trung tâm dự báo quốc tế, cơn bão này còn khá phân tán về quỹ đạo, cường độ. Khi bão mạnh hơn và có tổ chức mây tốt hơn, ổn định hơn, cấu trúc bão hoàn thiện hơn thì các dự báo về cơn bão này sẽ có độ tin cậy cao hơn.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật diễn biến của báo trong thời gian tới để có được các dự báo cập nhật.

Ngoài ra, theo các dự báo hiện nay, cường độ cực đại của bão Bualoi không mạnh như bão Ragasa.

Dự báo về diễn biến cơn bão này còn xa, tuy nhiên không loại trừ khả năng việc tác động bão vào khu vực đất liền của Việt Nam lớn tương đương thậm chí có khả năng tác động lớn hơn so với bão Ragasa (bão số 9)./.

Theo TTXVN

