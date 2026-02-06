Bangladesh phát hiện virus mới khi rà soát các ca nghi nhiễm Nipah

Ngày 6/2, các nhà khoa học Bangladesh đã phát hiện một virus mới có nguồn gốc từ dơi trong quá trình phân tích lại các mẫu bệnh phẩm của những bệnh nhân từng nghi nhiễm virus Nipah, mở ra thêm câu hỏi về các mầm bệnh lây truyền từ động vật sang người tại Nam Á.

Các nhà khoa học cảnh báo virus dơi mới được phát hiện ở Bangladesh. Ảnh: Times Now.

Theo nhóm nghiên cứu, một số bệnh nhân trước đó xuất hiện triệu chứng lâm sàng tương tự nhiễm Nipah, một loại virus có tỷ lệ tử vong cao và từng gây nhiều đợt bùng phát trong khu vực, song kết quả xét nghiệm ban đầu lại âm tính. Khi các mẫu dịch họng lưu trữ được đưa đi giải trình tự gene, các nhà khoa học xác định sự hiện diện của một tác nhân khác biệt về mặt di truyền, tạm gọi là PRV, được cho có liên quan đến dơi ăn quả.

Virus này sau đó đã được phân lập và nuôi cấy thành công từ mẫu của một số bệnh nhân, củng cố bằng chứng cho thấy đây là tác nhân lây nhiễm thực sự thay vì Nipah như nghi ngờ ban đầu. Phát hiện này cho thấy một số ca bệnh trong quá khứ có thể đã bị phân loại chưa chính xác do hạn chế về công nghệ chẩn đoán thời điểm đó.

Yếu tố dịch tễ đáng chú ý là tất cả các bệnh nhân liên quan đều có tiền sử sử dụng nhựa cây chà là tươi. Đây là nguồn thực phẩm phổ biến tại khu vực và cũng có thể bị dơi ăn quả tiếp xúc. Con đường lây truyền này từng được xác định trong các đợt bùng phát Nipah, khi dịch tiết của dơi làm nhiễm bẩn nguồn thực phẩm.

Virus Nipah đã bùng phát ở Ấn Độ. Ảnh:Times Now.

Các chuyên gia cho rằng phát hiện mới là lời nhắc về tầm quan trọng của giám sát gene và lưu trữ mẫu bệnh phẩm lâu dài, bởi các công nghệ phân tích hiện đại có thể giúp nhận diện những mầm bệnh chưa từng được biết đến trước đây. Đồng thời, điều này cho thấy hệ sinh thái virus lưu hành trong quần thể dơi có thể đa dạng hơn so với nhận định trước đó.

Diễn biến trên diễn ra trong bối cảnh Ấn Độ vừa tuyên bố kiểm soát thành công một đợt bùng phát Nipah gần đây. Giới chức y tế nước này cho biết đã truy vết gần 200 trường hợp tiếp xúc liên quan các ca bệnh, song toàn bộ kết quả xét nghiệm đều âm tính.

Giới nghiên cứu nhận định việc phát hiện virus mới không đồng nghĩa nguy cơ bùng phát ngay lập tức, song nhấn mạnh nhu cầu tăng cường giám sát dịch tễ, nghiên cứu về lây truyền từ động vật sang người và phối hợp khu vực nhằm phát hiện sớm các tác nhân mới nổi.

Thu Uyên

Nguồn: Wion.