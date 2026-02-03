Bản sáng của niềm tin vào người lính quân hàm xanh

Nhằm từng bước nâng cao đời sống cho Nhân dân các bản biên giới, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã xây dựng thí điểm mô hình “Bản sáng vùng biên”. Thông qua việc huy động mọi nguồn lực, các đồn biên phòng cơ sở đã phối hợp với chính quyền các địa phương đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng NTM, gắn với phát triển các mô hình sản xuất, xóa đói giảm nghèo. Những việc làm ý nghĩa, thiết thực của Bộ đội Biên phòng tỉnh đang nhân lên niềm tin, sự yêu mến của đồng bào các dân tộc biên giới.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Thanh làm nhà mới cho hộ gia đình đặc biệt khó khăn.

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, không khí trong ngôi nhà mới của ông Thái Sỹ Vinh ở bản Pa, xã Tam Thanh trở nên rộn ràng, phấn khởi. Đây là 1 trong 3 gia đình đặc biệt khó khăn của bản Pa được Đồn Biên phòng Tam Thanh kêu gọi hỗ trợ kinh phí để xây dựng nhà mới theo mô hình “Bản sáng vùng biên”. Mỗi gia đình được Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn trao tặng 80 triệu đồng để mua vật liệu xây nhà. Cùng với đó, Đồn Biên phòng Tam Thanh phân công cán bộ, chiến sĩ xuống hỗ trợ về ngày công để hoàn thành những ngôi nhà sớm nhất. Xuân mới này niềm vui và hạnh phúc càng được nhân lên khi các hộ đặc biệt khó khăn ở bản Pa được đón tết trong ngôi nhà mới ấm áp nghĩa tình quân - dân.

Xác định gần dân, sát dân và chăm lo cuộc sống cho dân là cơ sở để xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, trong hơn 1 năm qua Đồn Biên phòng Tam Thanh đã phối hợp với chính quyền xã Tam Thanh huy động mọi nguồn lực, tận tâm góp sức xây dựng thành công mô hình “Bản sáng vùng biên”. Đơn vị đã kêu gọi các nhà hảo tâm lắp đặt được 100 đèn năng lượng mặt trời ở khắp các đường làng, ngõ xóm, xây dựng cổng chào khang trang. Đặc biệt, những người lính mang quân hàm xanh đã cung cấp giống rau, hướng dẫn Nhân dân xây dựng vườn rau xanh kiểu mẫu. Đến nay, phần lớn các hộ gia đình ở bản Pa đã có vườn rau xanh để phục vụ bữa ăn hàng ngày trong gia đình và làm đẹp cho khuôn viên ngôi nhà.

Pù Đứa là bản người Mông khó khăn nhất của xã biên giới Quang Chiểu. Sau gần một năm triển khai thực hiện mô hình “Bản sáng vùng biên” với sự chung tay góp sức của Đồn Biên phòng Quang Chiểu và chính quyền địa phương, hơn 200m đường nội bản đã được bê tông hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của Nhân dân. Những người lính biên phòng cũng tích cực vận động Nhân dân chỉnh trang nhà cửa và phát triển các mô hình chăn nuôi. Lên Pù Đứa hôm nay ngắm nhìn bản làng sạch đẹp, khang trang mới cảm nhận hết sự thay đổi trong nếp nghĩ, cách làm của đồng bào nơi đây. Trong thành công ấy có công sức đóng góp rất lớn của những chiến sĩ Đồn Biên phòng Quang Chiểu.

Ông Thao Văn Tông ở bản Pù Đứa chia sẻ: "Cán bộ, chiến sĩ biên phòng tận tâm, góp sức để làm đường đẹp cho Nhân dân đi. Các anh còn tích cực mở các lớp xóa mù chữ, tuyên truyền vận động Nhân dân làm đường xương cá. Xã giao cho bản về đích NTM quý 1/2025 nhưng được Đồn Biên phòng Quang Chiểu giúp sức nên bản đã về đích sớm hơn kế hoạch”.

Thanh Hóa có 213,6km đường biên giới đất liền, 159 thôn, bản, khu phố thuộc 16 xã biên giới và 1 xã vùng đệm. Phần lớn các bản biên giới có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Được sự nhất trí của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã triển khai thí điểm mô hình “Bản sáng vùng biên”. Mục tiêu của mô hình là huy động tối đa các nguồn lực xã hội tham gia phát triển kinh tế - xã hội, gắn với củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân vững chắc. Trong giai đoạn 1, mô hình được triển khai tại 11/159 thôn, bản khu vực biên giới đất liền có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện, mô hình điểm “Bản sáng vùng biên” tại khu vực biên giới tỉnh Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chủ động kết nối với các doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng nhiều công trình, như: cổng chào, sân bóng chuyền, đường bê tông, sửa chữa đường giao thông, lắp đặt hệ thống đèn năng lượng mặt trời, trang bị cơ sở vật chất cho nhà văn hóa bản, sửa chữa, xây mới phòng học tại các điểm trường vùng biên... Tổng giá trị các nguồn lực hỗ trợ cho các thôn, bản khu vực biên giới là 5,8 tỷ đồng. Riêng các hạng mục cổng chào và hệ thống đèn năng lượng mặt trời tổng trị giá 550 triệu đồng do Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn tài trợ cho 11 bản triển khai mô hình “Bản sáng vùng biên” được đánh giá có sức lan tỏa lớn, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn biên giới.

Bằng những việc làm thiết thực, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã huy động được mọi nguồn lực bên ngoài, khơi gợi và phát huy nội lực trong dân để xây dựng mô hình “Bản sáng vùng biên”. Sức lan tỏa của mô hình trên tuyến biên giới càng gắn kết và nhân lên niềm tin của Nhân dân vào những người lính mang quân hàm xanh, chung tay góp sức cùng các anh giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Bài và ảnh: Mai Ngọc