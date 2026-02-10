Bản làng bừng sáng trong sắc xuân

Khi những cành đào rừng bắt đầu khoe sắc, hơi thở mùa xuân lan tỏa khắp núi rừng biên giới xứ Thanh cũng là lúc các bản làng vùng biên khoác lên mình diện mạo mới. Xuân này, niềm vui của đồng bào các dân tộc nơi biên cương như trọn vẹn hơn khi ánh điện đã bừng sáng trên những con đường bản, mang theo niềm tin, hy vọng về một năm mới đủ đầy, yên vui.

Đồn Biên phòng Tam Chung cùng chính quyền địa phương khánh thành cổng chào bản Ón, xã Tam Chung. Ảnh: Hoàng Lan

“Xây dựng và bảo vệ biên giới không chỉ là nhiệm vụ của người lính mang quân hàm xanh, mà trước hết phải bắt đầu từ việc chăm lo đời sống của Nhân dân. Khi bản làng sáng hơn, đời sống tốt hơn thì lòng dân vững, biên giới mới thật sự bền chắc”, Đại tá Hoàng Văn Hùng chia sẻ khi nói về mục đích xây dựng “Bản sáng vùng biên”.

Từ quan điểm đó, năm 2024, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã lựa chọn 11 thôn, bản đặc biệt khó khăn để triển khai thí điểm mô hình “Bản sáng vùng biên”. Sau thời gian triển khai, mô hình đã huy động được hơn 5,8 tỷ đồng từ các nguồn xã hội hóa; riêng Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn hỗ trợ 550 triệu đồng để xây dựng cổng bản và hệ thống đèn năng lượng mặt trời. Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng đã đóng góp khoảng 3.200 ngày công lao động, trực tiếp cùng Nhân dân làm đường, dựng cổng bản, vệ sinh môi trường, chỉnh trang nhà cửa.

Tại các bản triển khai mô hình, nhiều công trình thiết thực đã được hoàn thành như đường bê tông nội bản, hệ thống chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời, nhà văn hóa, sân thể thao, cổng chào. Những con đường từng chìm trong bóng tối nay đã sáng đèn mỗi tối, góp phần bảo đảm an ninh trật tự và thuận tiện cho sinh hoạt của người dân.

Tại bản Tứ Chiềng, xã biên giới Yên Khương có 108 hộ với 515 nhân khẩu đều là dân tộc Thái. Do thiếu đất sản xuất nông nghiệp nên đời sống của người dân gặp khó khăn. Toàn bản có tới 30 hộ nghèo, 60 hộ cận nghèo. Sau một năm xây dựng mô hình “Bản sáng vùng biên”, bản Tứ Chiềng được Đồn Biên phòng Yên Khương hỗ trợ hơn 3.000 con vịt giống, trồng được 470 cây xanh xung quanh nhà văn hóa bản.

Bản Ón, xã Tam Chung cũng đang khoác lên mình diện mạo mới sau gần một năm triển khai mô hình “Bản sáng vùng biên”. Bản Ón là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Mông. Cuộc sống nơi đây còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, với những con đường đất lầy lội vào mùa mưa và sinh kế chủ yếu dựa vào nương rẫy. Nhằm giúp bà con cải thiện đời sống, Đồn Biên phòng Tam Chung đã triển khai mô hình “Bản sáng vùng biên”, từng bước đem đến diện mạo mới cho vùng biên giới xa xôi này. Triển khai thực hiện, mô hình Đồn Biên phòng Tam Chung phối hợp với chính quyền địa phương bê tông hóa hơn 200m đường nội bản, vận động Nhân dân chỉnh trang nhà cửa, giữ gìn vệ sinh môi trường và phát triển các mô hình chăn nuôi, giúp bà con có thêm sinh kế ổn định. Bám sát nhiệm vụ được giao, đơn vị đã phối hợp với xã Tam Chung vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ tiền và triển khai khảo sát xây dựng cổng chào, cột và bóng đèn năng lượng mặt trời công suất lớn. Đồng thời, huy động cán bộ, chiến sĩ đóng góp ngày công cùng người dân đổ cột bê tông, lắp đặt, hoàn thiện 15 cột và bóng đèn năng lượng mặt trời loại 500W dọc hai bên đường bản Ón.

Những ngày giáp tết, khi màn đêm buông xuống, con đường đất nhỏ quanh co dẫn vào bản không còn chìm trong bóng tối như trước. Hệ thống đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời được lắp đặt từ mô hình “Bản sáng vùng biên” đã soi rõ từng nếp nhà, từng lối đi quen thuộc.

Ông Lầu A Páo, bản Ón, xã Tam Chung phấn khởi cho biết: “Trước đây, ban đêm cả bản tối om, đi lại rất nguy hiểm. Tết năm nay đường bản có điện sáng, bà con đi lại an toàn, trẻ con vui chơi buổi tối, không khí tết rộn ràng hơn hẳn”.

Cùng với ánh sáng của những con đường, đời sống kinh tế của người dân trong “Bản sáng vùng biên” cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Nhờ sự hỗ trợ của BĐBP và chính quyền địa phương, nhiều hộ đã biết áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng mô hình chăn nuôi, cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế hộ gia đình. Nhiều mô hình phát triển kinh tế thiết thực đã được triển khai, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, tiêu biểu như mô hình “Cây sắn năng suất cao” tại các xã: Pù Nhi, Tam Chung, Trung Lý; các mô hình chăn nuôi gà đen, gà lai chọi đen, ngan, vịt lai; trồng lúa nếp... Bên cạnh đó, nhiều buổi tuyên truyền pháp luật, phổ biến kiến thức, mở lớp xóa mù chữ được tổ chức ngay tại nhà văn hóa bản. Qua đó, nhận thức của người dân về chấp hành pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ đường biên, mốc giới ngày càng được nâng cao.

Đại tá Hoàng Văn Hùng, Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết thêm: “Mô hình “Bản sáng vùng biên” không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ vật chất, mà quan trọng hơn là giúp đồng bào nâng cao nhận thức, phát huy tinh thần tự lực, chủ động trong phát triển kinh tế và giữ vững quốc phòng - an ninh vùng biên giới. Thành công bước đầu khi thực hiện mô hình “Bản sáng vùng biên” chính là nền tảng để BĐBP Thanh Hóa tiếp tục nhân rộng mô hình, góp phần tạo chuyển biến rõ nét trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo ở các bản làng biên giới”.

Xuân về trên những bản làng vùng biên không chỉ là mùa của hoa đào, hoa mận, mà còn là mùa của niềm tin và hy vọng. Ánh sáng từ mô hình “Bản sáng vùng biên” đã thắp lên khát vọng vươn lên trong mỗi người dân, góp phần xây dựng cuộc sống ấm no, bình yên nơi biên cương, để mỗi mùa xuân đến, niềm vui lại trọn vẹn hơn, lòng dân thêm gắn bó, biên giới thêm vững chắc.

Hoàng Lan