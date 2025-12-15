Bán kết “Sáng tạo - Khởi nghiệp Phenikaa 2025”: Ý tưởng lên sóng - sẵn sàng cất cánh

Từ hơn 70 ý tưởng, Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Khởi nghiệp PSI Phenikaa 2025 đã tìm ra top 16 xuất sắc bước vào vòng bán kết đầy thử thách. Tại đây, các đội sẽ bảo vệ ý tưởng trước những câu hỏi chiến lược, nhận góp ý trực tiếp để dự án sắc hơn, khả thi hơn, có tiềm năng thị trường hơn.

Đặc biệt, với sự đồng hành của các chuyên gia, doanh nhân, nhà đầu tư trong và ngoài trường, Hội đồng Ban Giám khảo đã mang đến những góc nhìn “thực chiến” giúp các dự án được mài giũa, nâng cấp và tiến gần hơn tới bước triển khai thật.

PGS.TS Nguyễn Phú Khánh, Phó Tổng Giám đốc Đại học Phenikaa nhấn mạnh: “Cuộc thi bám sát định hướng chiến lược của Tập đoàn Phenikaa trong việc xây dựng Đại học Phenikaa trở thành đại học đổi mới sáng tạo, nơi ươm mầm ý tưởng, nuôi dưỡng tinh thần khởi nghiệp và phát triển những doanh nghiệp spin-off từ chính dự án của các bạn sinh viên”.

Top 16 đã biến không gian trưng bày thành một “hệ sinh thái mini” của đổi mới: mỗi dự án là một câu chuyện, một vấn đề xã hội được nhìn bằng lăng kính mới, và một lời khẳng định: sinh viên Phenikaa hoàn toàn có thể tạo ra giải pháp tạo giá trị cho cộng đồng.