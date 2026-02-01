Bàn giao hồ sơ người ứng cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2026-2031

Tính đến 17h ngày 1/2, Ủy ban Bầu cử tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận 35 hồ sơ của những người ứng cử ĐBQH khóa XVI và 242 hồ sơ của những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031

Các đồng chí: Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh; Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh bàn giao và tiếp nhận danh sách trích ngang, hồ sơ người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Chiều 1/2, tại Sở Nội vụ, Ủy ban Bầu cử tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị bàn giao danh sách trích ngang lý lịch, bản sao tiểu sử tóm tắt và bản kê khai tài sản, thu nhập của những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh; Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh.

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh, tính đến 17h ngày 1/2/2026, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã tiếp nhận 35 hồ sơ của những người ứng cử ĐBQH khóa XVI và 242 hồ sơ của những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031, bảo đảm hợp lệ, thành phần, nội dung theo đúng quy định tại Nghị quyết số 40/NQ-HĐBCQG ngày 29/9/2025 của Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

Tất cả các hồ sơ của người ứng cử được cơ quan, tổ chức giới thiệu, không có trường hợp tự ứng cử; thành phần, cơ cấu của những người ứng cử đảm bảo theo quy định.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã ký biên bản bàn giao danh sách trích ngang lý lịch, bản sao tiểu sử tóm tắt, bản kê khai tài sản, thu nhập của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 cho Ủy ban MTTQ tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán phát biểu tại hội nghị.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán khẳng định, Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện các bước tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai; lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử theo đúng quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng phát biểu kết luận tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo và bế mạc hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Lê Quang Hùng một lần nữa nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng chí biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là các cơ quan tham mưu, giúp việc đã tích cực, chủ động trong quá trình tham mưu, chuẩn bị và triển khai thực hiện các công việc phục vụ công tác bầu cử trong thời gian qua.

Để đảm bảo tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2026-2031, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Lê Quang Hùng đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai theo đúng kế hoạch, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử để tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú và tiến hành tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba, phấn đấu hoàn thành trước ngày 11/2/2026 để lập danh sách chính thức những người ứng cử theo quy định.

Đồng chí Lê Quang Hùng lưu ý, Sở Nội vụ - cơ quan thường trực của Ủy ban Bầu cử tỉnh, tiếp tục bám sát kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh để tham mưu thực hiện các bước tiếp theo bảo đảm đúng tiến độ và quy định.

Ủy ban Bầu cử cấp xã chủ động phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện các bước công việc theo đúng hướng dẫn của cấp trên; nắm chắc tình hình tại khu vực phụ trách để kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh; tích cực tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân về mục đích, ý nghĩa, quyền và nghĩa vụ của cử tri trong bầu cử, tạo không khí đồng thuận, phấn khởi để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Việt Hương