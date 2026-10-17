Ba Lan trao quyền vô hiệu hóa UAV cho lực lượng bảo vệ đường sắt

Ba Lan đang lên kế hoạch trao thêm quyền hạn cho lực lượng bảo vệ đường sắt, cho phép vô hiệu hóa các thiết bị bay không người lái (UAV) đe dọa hạ tầng đường sắt, trong bối cảnh nước này tăng cường bảo vệ các mạng lưới giao thông trọng yếu.

Theo dự thảo sửa đổi Luật Giao thông đường sắt do Bộ Cơ sở hạ tầng Ba Lan soạn thảo và Văn phòng Thủ tướng công bố ngày 16/10, lực lượng Bảo vệ Đường sắt (SOK) sẽ được bổ sung quyền sử dụng các thiết bị có khả năng phá hủy hoặc vô hiệu hóa phương tiện bay không người lái.

Dự thảo cũng đề xuất mở rộng thẩm quyền của lực lượng này theo hướng tương tự các cơ quan an ninh khác, bao gồm việc trang bị các phương tiện chuyên dụng để đối phó với UAV. Ngoài ra, lực lượng bảo vệ đường sắt có thể được phép sử dụng súng trong nhiều trường hợp hơn, trong đó có việc phá hủy hoặc vô hiệu hóa UAV theo các quy định của luật hàng không. Thẩm quyền ghi hình các hoạt động can thiệp và truy đuổi nghi phạm qua khu đất tư nhân cũng được mở rộng.

Chính phủ Ba Lan cho biết những thay đổi này nhằm giúp lực lượng SOK ứng phó với “các mối đe dọa hiện nay”, đồng thời tăng cường bảo vệ hạ tầng đường sắt, vốn được xếp vào nhóm cơ sở hạ tầng trọng yếu của quốc gia.

Động thái trên được đưa ra sau khi an ninh mạng lưới đường sắt Ba Lan bị đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ sau các vụ phá hoại xảy ra hồi tháng 11/2025 trên tuyến đường sắt Warsaw-Lublin.

Những lo ngại về việc sử dụng UAV gần các cơ sở hạ tầng nhạy cảm cũng ngày càng gia tăng. Một cuộc điều tra của quốc hội Ba Lan hồi tháng 7 đã đề cập các trường hợp UAV bay gần khu vực đường sắt, đồng thời đặt câu hỏi về thẩm quyền của cảnh sát và các lực lượng chức năng khi phát hiện phương tiện bay không người lái hoạt động gần những cơ sở có tầm quan trọng chiến lược.

Dự thảo được đưa ra trong bối cảnh Warsaw liên tục cảnh báo các hoạt động phá hoại, tấn công mạng và những hình thức tác chiến hỗn hợp khác mà nước này cho là có liên quan đến Nga đang đặt ra mối đe dọa trực tiếp đối với Ba Lan và các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Thúy Hà