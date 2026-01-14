Bà Kim Yo Jong: Nối lại đối thoại liên Triều chỉ là “những giấc mơ viển vông"

Trong tuyên bố mới nhất, bà Kim Yo Jong - em gái nhà lãnh đạo Kim Jong Un, khẳng định hy vọng của Hàn Quốc về việc nối lại đối thoại liên Triều chỉ là “những giấc mơ viển vông”, phản ánh lập trường cứng rắn của Bình Nhưỡng trước các động thái từ Seoul.

Bà Kim Yo Jong hiện giữ vai trò lãnh đạo trong Đảng Lao động Triều Tiên. Ảnh: Reuters

Trong tuyên bố được công bố muộn ngày 13/1, bà Kim Yo Jong - hiện giữ vai trò lãnh đạo trong Đảng Lao động Triều Tiên đã chỉ trích phát biểu của một quan chức chính phủ Hàn Quốc cho rằng Seoul vẫn nhìn thấy khả năng nối lại đối thoại với Bình Nhưỡng, dựa trên phản ứng gần đây của bà liên quan đến cáo buộc máy bay không người lái xâm nhập không phận Triều Tiên.

Bác bỏ nhận định này, bà Kim khẳng định những kỳ vọng của Seoul đã “đi chệch hướng ngay từ đầu”, đồng thời nhấn mạnh rằng mọi “giấc mơ mang tính hoang tưởng về việc hàn gắn quan hệ Bắc - Nam” đều không có cơ sở để trở thành hiện thực.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết bà Kim Yo Jong dường như đã giảm nhẹ giọng điệu trong phát biểu cuối tuần trước, khi kêu gọi Seoul tiến hành điều tra vụ việc liên quan đến các thiết bị bay không người lái bị cho là đã xâm nhập lãnh thổ Triều Tiên. Tuy nhiên, trong phát biểu mới nhất, bà Kim tiếp tục cáo buộc Hàn Quốc đã thực hiện một “hành động khiêu khích nghiêm trọng”, xâm phạm chủ quyền quốc gia của Triều Tiên.

Hình ảnh Kim Yo Jong phát biểu tại cuộc họp toàn quốc ở Bình Nhưỡng và bài báo của Rodong Sinmun cho thấy một máy bay không người lái đã rơi xuống ruộng lúa ở khu vực Sasiri thuộc huyện Jangpung gần Kaesong vào ngày 27 tháng 9 năm 2025. Ảnh: Rodong Sinmun

Bà Kim Yo Jong đồng thời yêu cầu chính phủ Hàn Quốc phải đưa ra lời xin lỗi chính thức và cam kết không để các sự cố tương tự tái diễn trong tương lai. Theo bà, đây là điều kiện tối thiểu để ngăn chặn leo thang căng thẳng giữa hai bên.

Chính quyền Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung trong thời gian qua đã bày tỏ mong muốn cải thiện quan hệ với Bình Nhưỡng, song các nỗ lực tiếp cận và đối thoại của Seoul cho đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi tích cực từ phía Triều Tiên, cho thấy bế tắc kéo dài trong quan hệ liên Triều vẫn chưa có dấu hiệu được tháo gỡ.

Vân Bình

Nguồn: Reuters