Ba Đình quyết tâm “gỡ khó” đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm

Sau khi sáp nhập, xã Ba Đình xác định hạ tầng là “cú hích” để phá rào cản đánh thức tiềm năng, mở đường cho kinh tế địa phương. Không còn là những dự án nằm trên giấy, chính quyền xã đang sát sao từng mét đất, quyết liệt tháo gỡ từng “nút thắt” mặt bằng, dồn lực đưa các công trình trọng điểm về đích, tạo động lực bứt phá kinh tế và thay đổi diện mạo NTM cho Ba Đình.

Tuyến đường giao thông từ Khu Công nghiệp Bỉm Sơn đến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa qua xã Ba Đình được triển khai đúng tiến độ.

Trong không khí hối hả trên những công trường mới đang thi công, chúng tôi cảm nhận rõ khát vọng vươn mình của Ba Đình. Hình thành từ việc sáp nhập 4 xã khó khăn của huyện Nga Sơn (cũ), gồm: Nga Trường, Nga Thiện, Nga Vịnh và Ba Đình, địa phương đang bước vào một hành trình mới với mục tiêu đầy quyết tâm “cán đích NTM nâng cao trước năm 2030”. Ngay sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Ba Đình đã tiếp nhận tổng cộng 57 dự án, trong đó có 9 dự án từ huyện Nga Sơn và 48 dự án từ các xã (cũ). Dù phần lớn đã hoàn thành hoặc đang đợi quyết toán, vẫn còn đó những công trình trọng điểm đang dồn lực thi công. Cụ thể, hạ tầng giao thông là các dự án sửa chữa nền, mặt đường tuyến Tứ Thôn - Mộng Giường (ĐT527B) và tuyến đường nối Nga Phượng - Nga Thiện - Nga An đang được đẩy nhanh tiến độ để phá thế độc đạo. Đặc biệt, ngày 28/1/2026 vừa qua, dự án đường nối hai đường tỉnh 527B và 527, huyện Nga Sơn (cũ) cũng đã chính thức khởi công. Đó còn là các dự án an sinh và đô thị như công trường nhà lớp học 2 tầng Trường THCS Nga Trường cùng hạ tầng khu dân cư mới gần động Từ Thức hứa hẹn sẽ làm thay đổi diện mạo nông thôn địa phương trong tương lai không xa. Việc đưa các dự án về đích đúng hẹn không chỉ là nhiệm vụ chính trị, mà còn là “chìa khóa” giúp xã Ba Đình mở rộng dư địa thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp - dịch vụ và hiện đại hóa nền sản xuất. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, nhiều vướng mắc phát sinh, tạo nên “nút thắt” khiến tiến độ thực hiện các công trình chưa đạt như kỳ vọng.

Trao đổi với chúng tôi, ông Đào Ngọc Đức, Chủ tịch UBND xã Ba Đình đã chỉ ra những nguyên nhân dẫn đến “độ trễ” của các dự án, như: Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, một số nhiệm vụ, thẩm quyền trong quản lý đầu tư xây dựng chưa được hướng dẫn cụ thể, dẫn đến lúng túng trong quá trình tổ chức thực hiện. Đồng thời, các dự án chuyển tiếp gặp khó khăn trong việc điều chỉnh hồ sơ pháp lý cho phù hợp với mô hình quản lý mới. Trong khi xã hiện chỉ có 1 cán bộ phụ trách xây dựng. Việc phải kiêm nhiệm quá nhiều vai trò đang tạo ra tình trạng quá tải, không đáp ứng kịp yêu cầu chuyên môn ngày càng cao.

Khảo sát thực tế tại các công trình trọng điểm trên địa bàn xã Ba Đình, bức tranh thực hiện dự án đang đan xen giữa những kết quả đạt được và những “điểm nghẽn” cần khơi thông. Ví như dự án sửa chữa nền, mặt đường và hệ thống thoát nước tuyến Tứ Thôn - Mộng Giường (ĐT527B) do Công ty TNHH Dịch vụ Việt Nhật thi công. Sau thời gian triển khai thực hiện, các đơn vị đã hoàn thành phần cấu kiện rãnh thoát nước. Tuy nhiên, hạng mục nền và mặt đường vẫn chưa thể triển khai do vướng mắc trong thủ tục hoàn ứng kinh phí. Để tháo gỡ, UBND xã đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan hỗ trợ nhà thầu tất toán thủ tục, quyết tâm đưa dự án về đích trước ngày 10/2/2026. Hay dự án hạ tầng khu dân cư mới đường đi động Từ Thức đang đối mặt với bài toán thiếu hụt nguồn cung vật liệu đắp nền. Sau khi Công ty TNHH Thương mại Phú Sơn thông báo tạm dừng cung cấp đất đá thải từ ngày 21/1/2026, UBND xã Ba Đình đã chủ động chỉ đạo các đơn vị tham mưu phương án điều chỉnh vật liệu thay thế. Việc thay đổi này nhằm đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật và thực tế hiện trường, quyết không để thiếu nguyên liệu làm ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Với xã Ba Đình, việc đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm không chỉ là hoàn thành chỉ tiêu đầu tư công, mà còn là chiến lược cốt lõi để mở rộng không gian phát triển giai đoạn 2025-2030. Để biến mục tiêu thành hiện thực, chính quyền xã đang triển khai nhiều giải pháp quyết liệt và đồng bộ, trọng tâm là thực hiện “dân vận khéo” để có mặt bằng sạch. Theo đó, xã trực tiếp đối thoại gắn với huy động hệ thống chính trị vào cuộc tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến đất và tài sản, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đơn vị thi công. Cùng với tăng cường kiểm tra định kỳ và đột xuất tại hiện trường, xã kiên quyết nhắc nhở, thậm chí xử lý nghiêm các nhà thầu có biểu hiện không đảm bảo tiến độ cam kết. Xã tiếp tục chỉ đạo đội ngũ cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ bám sát công trường, giám sát chặt chẽ thiết kế và dự toán, đồng thời chủ động tham mưu các giải pháp tình huống để xử lý ngay vướng mắc phát sinh.

Bằng cách làm bài bản và quyết tâm chính trị cao nhất, xã Ba Đình đang nỗ lực biến thách thức thành động lực, đưa các dự án về đích đúng hẹn, tạo đòn bẩy cho kinh tế - xã hội địa phương bứt phá trong những năm tới.

Bài và ảnh: Thụy Châu